إصابة السعيد ونبيل عماد.. سبب غياب سباعي الزمالك عن مواجهة كايزر تشيفز

الثلاثاء، 25 نوفمبر 2025 - 22:21

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - الزمالك - المصري

يغيب 7 لاعبين عن قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في الجولة الثانية لحساب مرحلة الدوري من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويغيب عن الزمالك السباعي عبد الله السعيد، ونبيل عماد، و أحمد ربيع، وأحمد حمدي، والمهدي سليمان، وناصر منسي، ومحمد السيد.

ويكشف FilGoal.com سبب غياب سداسي الزمالك عن السفر إلى جنوب إفريقيا.

يغيب عبدالله السعيد بسبب الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية والتي تعرض لها خلال مواجهة زيسكو الزامبي.

ولن يتواجد نبيل عماد مع الفريق بسبب الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة والتي تعرض لها خلال مواجهة زيسكو الزامبي.

ويتخلف أحمد ربيع عن السفر إلى جنوب إفريقيا بسبب الإصابة في العضلة الضامة.

كما يغيب أحمد حمدي، والمهدي سليمان، وناصر منسي، ومحمد السيد لأسباب فنية

وحقق الزمالك الفوز بهدف وحيد ليتقاسم صدارة المجموعة مع المصري الذي حقق الفوز أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي 2-1.

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات في الثالثة عصر السبت 29 نوفمبر الجاري باستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني

وتغادر بعثة الزمالك، القاهرة في الحادية عشرة مساء اليوم الثلاثاء، متجهة إلى جنوب أفريقيا.

ويترأس البعثة أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

الزمالك كايزر تشيفز عبد الله السعيد
