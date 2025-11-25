الفوز الأول مع مورينيو في دوري الأبطال.. بنفيكا يهزم أياكس

فاز بنفيكا البرتغالي على أياكس الهولندي بهدفين دون رد، في الجولة الخامسة من الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا.

ورفع بنفيكا رصيده إلى النقطة 3 بعد أول انتصار له في البطولة هذا الموسم، وارتقى إلى المركز الـ30.

بينما استمر أياكس دون نقاط في المركز الـ36 والأخير.

تقدم بنفيكا في الدقيقة 6 بهدف سجله صامويل دال، وأضاف لياندرو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 90.

ويتبقى لبنفيكا 3 مباريات في دوري الأبطال أمام كل من نابولي الإيطالي ويوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني.

بينما يلعب أياكس أمام كل من كاراباج بطل أذربيجان وأولمبياكوس اليوناني وفياريال الإسباني.

كما فاز سان جلواز البلجيكي على جالاتاسراي التركي بهدف دون رد.

ويحتل سان جلواز المركز الـ22 برصيد 6 نقاط، وتوقف رصيد جالاتاسراي عند النقطة 9 في المركز الـ11.