انتهت أبطال أوروبا - مانشستر سيتي (0)-(2) باير ليفركوزن.. نهاية المباراة
الثلاثاء، 25 نوفمبر 2025 - 21:54
كتب : FilGoal
يستضيف مانشستر سيتي فريق باير ليفركوزن ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.
ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع برصيد 10 نقاط، بينما ليفركوزن في المركز الثاني والعشرين بـ 5 نقاط.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة.
-----------------------
نهاية المباراة
ق65 خروج مرموش ومشاركة هالاند
ق54 جوووول باتريك شيك يضيف الثاني
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق45 التعادل يضيع بعد مهارة تيجاني رينديرز
ق23 جووووول جيرمالدو يفتتح التسجيل لباير ليفركوزن
انطلاق المباراة
