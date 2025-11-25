انتهت في أبطال أوروبا - تشيلسي (3)-(0) برشلونة

الثلاثاء، 25 نوفمبر 2025 - 21:44

كتب : FilGoal

تشيلسي أمام برشلونة

زوار FilGoal.com نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة تشيلسي أمام برشلونة في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا، والمقررة على ملعب ستامفورد بريدج معقل تشيلسي.

ويحتل برشلونة وتشيلسي المركزين 11 و12 على الترتيب برصيد 7 نقاط لكل منهما.

ويتبقى لتشيلسي مواجهة كل من أتالانتا الإيطالي، ونابولي الإيطالي، وبافوس القبرصي.

بينما سيلعب برشلونة ضد كل من فرانكفورت الألماني وكوبنهاجم الدنماركي وسلافيا براج التشيكي.

----------------

نهاية المباراة بفوز تشيلسي 3-0.

ق 72: جووول الهدف الثالث لتشيلسي عن طريق ليام ديلاب بعد انفراده بالحارس.

ق 62: تبديلان لبرشلونة بنزول رافينيا وكريستنسين بدلا من فيرمين لوبيز وليفاندوفسكي

ق 57: تبديل لتشيلسي بنزول ديلاب بدلا من جارناتشو

ق 55: جووووول استيفاو يسجل الهدف الثاني لتشيلسي

ق 51: جووول ولكن.. هدف غير محتسب لصالح تشيلسي عن طريق أندري سانتوس بداعي التسلل على أليخاندرو جارناتشو.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم تشيلسي 1-0.

ق 44: بطاقة حمراء لرونالد أراوخو بعد الحصول على البطاقة الصفراء الثانية بعد التدخل القوي ضد كوكوريا

ق 27: جوووووول الأول لتشيلسي بعد كرة عرضية أرضية من كوكوريا ليتابعها مهاجم تشيلسي لتصطدم بقدم كوندي وتسكن الشباك.

ق 23: هدف ملغي جديد لتشيلسي، بعد كرة عرضية نجح إنزو في استغلالها وتسجيل الهدف، قبل أن يلغيه الحكم بداعي التسلل.

ق 6: فرصة خطيررررة بعد انفراد فيران توريس أمام المرمى داخل منطقة الجزاء ليسدد بجوار القائم بقليل.

ق 4: جووول ولكن.. تشيلسي يسجل هدفا عن طريق إنزو فيرنانديز ألغاه الحكم بداعي التسلل.

انطلاق المباراة

