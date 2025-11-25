فيفا يكشف تفاصيل قرعة كأس العالم.. وموعد الإعلان عن مواعيد المباريات

الثلاثاء، 25 نوفمبر 2025 - 21:36

كتب : FilGoal

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تفاصيل قرعة كأس العالم 2026 المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتقام قرعة كأس العالم في الخامس من ديسمبر المقبل في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأوضح فيفا أن القرعة ستقام يوم 5 ديسمبر، فيما سيتم الكشف يوم السبت 6 ديسمبر عن ملاعب المباريات وتوقيت انطلاقها.

وتنص القرعة على وضع منتخبات الدول المستضيفة (كندا - المكسيك - الولايات المتحدة الأمريكية) في الوعاء 1، بينما ستكون بقية المنتخبات المتأهلة الـ 39 موزعة في أربعة أوعية بحسب التصنيف العالمي الصادر بتاريخ 19 نوفمبر.

ووضع الاتحاد الدولي الكرتين المخصصتين للفرق المتأهلة عبر الملحق العالمي، والأربع كرات للفرق المتأهلة عبر الملحق الأوروبي في الوعاء الرابع.

وستشهد قرعة كأس العالم جدولة المباريات على مسارين حتى نصف النهائي، تحقيقا للتوازن بين منتخبات البطولة.

وبالتالي لن يلتقي الأعلى تصنيفا (إسبانيا) مع المنتخب الثاني تصنيفا (الأرجنتين) حتى المباراة النهائية، ونفس الأمر مع المنتخبين الثالث والرابع في التصنيف (فرنسا، وإنجلترا).

ولن يتواجد أكثر من منتخب من نفس القارة في نفس المجموعة، باستثناء قارة أوروبا التي يمثلها 16 منتخبا في المونديال.

وبالتالي سيتواجد منتخب أوروبي واحد على الأقل في كل مجموعة، واثنين على الأكثر.

