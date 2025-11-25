بعد مشاركته مع فلسطين.. الزمالك يوضح موقف عدي الدباغ من السفر إلى جنوب إفريقيا

كشف عبد الناصر محمد مدير الكرة في الزمالك عن مصير مشاركة عدي الدباغ مهاجم نادي الزمالك، في مواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

ويستعد الزمالك لمواجهة كايزر تشيفز الثالثة عصر يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية لحساب مرحلة المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وكشف نادي الزمالك في وقت سابق اليوم عن إتمام كافة إجراءات تأشيرات اللاعبين الأجانب في الزمالك استعدادا للسفر إلى جنوب إفريقيا.

وأوضح عبد الناصر محمد مدير الكرة في الزمالك "غادر عدي الدباغ القاهرة عقب مباراة زيسكو الزامبي، بعد حصوله على موافقة الجهاز الفني للمشاركة مع منتخب فلسطين في مباراته أمام ليبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العرب".

وسجل عدي الدباغ ضربة الترجيح الأولى بنجاح في شباك ليبيا، ليساهم في تأهل بلاده لبطولة كأس العرب للمرة السادسة في التاريخ.

وأضاف مدير الكرة في تصريحات للمركز الإعلامي للزمالك "سيتواجد اللاعب مع بعثة الزمالك في جنوب أفريقيا بشكل طبيعي بدءًا من يوم الأربعاء، بعدما تم إنهاء كافة الإجراءات له بالتنسيق بين الجانبين".

وأوضح مدير الكرة في الزمالك "تم وضع برنامج خاص للاعب لخوض تدريبات استشفائية فور وصوله لجنوب أفريقيا وسيكون جاهزًا لخوض مباراة كايزر تشيفز".

وتغادر القاهرة في الحادية عشرة مساء اليوم الثلاثاء، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك متجهة إلى جنوب أفريقيا، استعدادًا لخوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويترأس البعثة أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات في الثالثة عصر السبت 29 نوفمبر الجاري باستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.

