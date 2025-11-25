تشكيل أبطال أوروبا – جارناتشو يقود هجوم تشيلسي.. وإريك لاعب وسط مع برشلونة

يقود أليخاندرو جارناتشو هجوم فريقه تشيلسي في مواجهة برشلونة بدوري أبطال أوروبا.

ويلعب برشلونة ضد تشيلسي في الجولة الخامسة من الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا، وتقام المباراة في ملعب ستامفورد بريدج معقل تشيلسي.

وجاء تشكيل تشيلسي الذي أعلنه إنزو ماريسكا مدرب الفريق كالآتي:

المرمى: روبرت سانشيز

الدفاع: مالو جوستو – ويسلي فوفانا – تشالوباه – مارك كوكوريا

الوسط: رييس جيمس – مويسيس كايسيدو – إنزو فيرنانديز

الهجوم: إستيافو – بيدرو نيتو – أليخاندرو جارناتشو

بينما جاء تشكيل برشلونة كالآتي:

المرمى: خوان جارسيا

الدفاع: جول كوندي – رونالد أراوخو – باو كوبارسي – أليخاندرو بالدي

الوسط: فرينكي دي يونج – فيرمن لوبيز – إريك جارسيا

الهجوم: لامين يامال – روبرت ليفاندوفسكي – فران توريس

ويحتل برشلونة وتشيلسي المركزين 11 و12 على الترتيب برصيد 7 نقاط لكل منهما.

ويتبقى لتشيلسي مواجهة كل من أتالانتا الإيطالي، ونابولي الإيطالي، وبافوس القبرصي.

بينما سيلعب برشلونة ضد كل من فرانكفورت الألماني وكوبنهاجم الدنماركي وسلافيا براج التشيكي.

