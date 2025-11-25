تشكيل مانشستر سيتي - مرموش أساسي أمام ليفركوزن وسط تبديلات بالجملة من جوارديولا

الثلاثاء، 25 نوفمبر 2025 - 20:59

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي - ولفرهامبتون

أجرى بيب جوارديولا عددا من التغييرات على التشكيل الأساسي أمام باير ليفركوزن ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

عمر مرموش

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

ويقود عمر مرموش هجوم مانشستر سيتي، كما يحرس جيمس ترافورد مرمى الفريق.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

حراسة المرمى: جيمس ترافورد

الدفاع: ريكو لويس – عبد القادر خوسانوف – جون ستونز - ناثان أكي – ريان آيت نوري.

الوسط: نيكو جونزاليس – أوسكار بوب – تيجاني رايندرز.

الهجوم: سافينيو – عمر مرموش.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع برصيد 10 نقاط عقب مرور 4 جولات وبفارق نقطتين عن الصدارة.

أما باير ليفركوزن فجمع 5 نقاط فقط من أول أربع جولات ويتواجد بالمركز الحادي والعشرين.

وتغلب مانشستر سيتي على كل من نابولي وفياريال ودورتموند بينما تعادل أمام موناكو.

أما باير ليفركوزن فخسر أمام باريس سان جيرمان وتعادل أمام كل من كوبنهاجن وأيندهوفن وفاز أخيرا على بنفيكا.

