مصدر من الأهلي لـ في الجول: لم تصلنا عروض لضم عاشور أو ديانج.. وهذا موقف التجديد والأجانب

الثلاثاء، 25 نوفمبر 2025 - 20:29

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - شبيبة القبائل - هدف إمام عاشور

لم يصل الأهلي عروض رسمية من أجل ضم الثنائي إمام عاشور وأليو ديانج خلال الفترة الماضية.

إمام عاشور

النادي : الأهلي

أليو ديانج

النادي : الأهلي

الأهلي

وكان قد ارتبط اسم الثنائي بالانتقال سواء للدوري الأمريكي أو السعودي خاصة مع اقتراب سوق الانتقالات الشتوية في يناير.

وكشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "لم تصلنا أي عروض من الدوري الأمريكي لضم إمام عاشور، أو عروض أخرى لضم أليو ديانج".

وتابع "من المنتظر أن تكون هناك جلسات حاسمة بين سيد عبد الحفيظ لحسم الملفات ذات الأولوية في التجديدات وبالأخص أليو ديانج وحسين الشحات ثم الاهتمام بتجديد أحمد عبد القادر وأحمد كوكا".

وأضاف "الأهلي يدرس التدعيم بشكل كبير في يناير عن طريق ضم 5 صفقات بينهم مهاجم أجنبي".

واختتم المصدر تصريحاته "وذلك سيكون وقتها من خلال خروج أحد اللاعبين الأجانب سواء عن طريق الإعارة أو البيع".

وكان الأهلي قد استهل مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بالفوز على شبيبة القبائل بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجيش الملكي المغربي مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية.

ويتصدر الأهلي مجموعته بفارق الأهداف عن يانج أفريكانز الذي تغلب على الجيش الملكي بهدف دون مقابل.

