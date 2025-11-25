تخوض مواجهة الافتتاح.. فلسطين إلى كأس العرب بالفوز أمام ليبيا بركلات الترجيح

الثلاثاء، 25 نوفمبر 2025 - 20:14

كتب : FilGoal

منتخب فلسطين أمام كاتالونيا

تأهل منتخب فلسطين إلى كأس العرب 2025 بعد الفوز على حساب ليبيا بركلات الترجيح.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف ليلجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي رجحت كفة الفدائي بنتيجة 4-3.

سجل لفلسطين في ركلات الترجيح عدي الدباغ، وحامد حمدان، ومحمد صالح، وعميد محاجنه، فيما تصدى مراد الوحيشي حارس ليبيا لركلة مايكل ترمانيني.

أما المنتخب الليبي فسجل عبد العزيز الصويعي، وحسين طأطأ، وإسماعيل التاجوري، فيما أهدر علي يوسف بعد تصدي الحارس الفلسطيني رامي حمادة، وإهدار بشير الحبيشي للركلة الأخيرة بتسديدها خارج الإطار.

وتأهل منتخب فلسطين للمرة السادسة في تاريخه لكأس العرب، والثانية على التوالي.

وانضم منتخب فلسطين بعد فوزه إلى المجموعة الأولى التي تضم قطر، وتونس، وسوريا.

ويلتقي المنتخب الفلسطيني في المباراة الافتتاحية أمام نظيره القطري في الأول من ديسمبر.

ويفوز فلسطين أمام ليبيا، تكون المنتخبات الآسيوية الثلاثة حققت الفوز أمام نظيرتها الإفريقية بعد فوز سوريا أمام الصومال، والكويت أمام موريتانيا.

