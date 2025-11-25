كأس العرب – سوريا تحجز مقعدا في المجموعة الأولى بالفوز على جنوب السودان
الثلاثاء، 25 نوفمبر 2025 - 19:56
كتب : FilGoal
فاز منتخب سوريا على جنوب السودان بهدفين دون رد، في التصفيات المؤهلة لمجموعات كأس العرب 2025 في قطر.
وتغلب منتخب سوريا على جنوب السودان في التصفيات المقامة في قطر أيضا.
ليحجز منتخب سوريا مقعده في المجموعة الأولى رفقة قطر وتونس، ولا يزال يتبقى منتخب واحد سيكمل المجموعة من فلسطين وليبيا.
تقدم منتخب سوريا عن طريق 52 عن طريق محمد الحلاق.
video:1
المنتخب السوري يفتتح التسجيل#كأس_العرب2025#ArabCup2025 pic.twitter.com/R512xIVmKM— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 25, 2025
ثم أضاف محمود المواس الهدف الثاني في الدقيقة 59.
video:2
المنتخب السوري يضاعف النتيجة#كأس_العرب2025#ArabCup2025 pic.twitter.com/cGM7x8pLXU— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 25, 2025
وأدار المباراة الحكم المصري أمين عمر.
وتنطلق البطولة العربية في 1 ديسمبر المقبل وتستمر حتى 18 من الشهر ذاته بمشاركة 16 منتخبا عربيا.
وكان منتخب الكويت تغلب على موريتانيا بهدفين دون رد، ليتأهل أيضا إلى المجموعة الثانية من البطولة.