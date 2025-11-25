كأس العرب – سوريا تحجز مقعدا في المجموعة الأولى بالفوز على جنوب السودان

فاز منتخب سوريا على جنوب السودان بهدفين دون رد، في التصفيات المؤهلة لمجموعات كأس العرب 2025 في قطر.

وتغلب منتخب سوريا على جنوب السودان في التصفيات المقامة في قطر أيضا.

ليحجز منتخب سوريا مقعده في المجموعة الأولى رفقة قطر وتونس، ولا يزال يتبقى منتخب واحد سيكمل المجموعة من فلسطين وليبيا.

تقدم منتخب سوريا عن طريق 52 عن طريق محمد الحلاق.

ثم أضاف محمود المواس الهدف الثاني في الدقيقة 59.

وأدار المباراة الحكم المصري أمين عمر.

وتنطلق البطولة العربية في 1 ديسمبر المقبل وتستمر حتى 18 من الشهر ذاته بمشاركة 16 منتخبا عربيا.

وكان منتخب الكويت تغلب على موريتانيا بهدفين دون رد، ليتأهل أيضا إلى المجموعة الثانية من البطولة.