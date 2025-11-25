بعد أزمة الموسم الماضي.. الزمالك يستخرج تأشيرات أجانب الفريق إلى جنوب إفريقيا

الثلاثاء، 25 نوفمبر 2025 - 19:55

كتب : FilGoal

محمود بنتايك - الزمالك ضد مودرن سبورت

أتم الزمالك تأشيرات جميع اللاعبين الأجانب في الفريق، استعدادا للسفر إلى جنوب إفريقيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في الجولة الثانية لحساب دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وكشف الزمالك عبر مركزه الإعلامي، عن نجاح الجهاز الإداري للفريق بقيادة محمد حسن "تيتو" في استخراج تأشيرات السفر لأجانب الفريق إلى جنوب إفريقيا، بما فيهم الثاني المغربي محمود بنتايك وعبد الحميد معالي.

وسبق أن تعذر سفر بنتايك إلى جنوب إفريقيا الموسم الماضي لخوض مواجهة ستيلنبوش الجنوب إفريقي في بطولة الكونفدرالية.

وتغادر بعثة الزمالك الحادية عشر مساء الثلاثاء، إلى جنوب إفريقيا استعدادا لخوض المباراة.

ويرأس البعثة أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

ويحل الزمالك ضيفا على كايزر تشيفز الثالثة عصر يوم الأحد المقبل على استاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.

وفاز الزمالك في الجولة الأولى على حساب زيسكو يونايتد، فيما خسر كايزر تشيفز أمام المصري 2-1.

كايز تشيفز الزمالك محمود بنتايك
