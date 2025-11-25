قرعة كأس العالم – مصر في المستوى الثالث للتصنيف.. والمغرب والسنغال في الثاني

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن المستويات الأربعة لقرعة كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية.

وشهد التصنيف وجود منتخب مصر في المستوى الثالث.

كما تواجد منتخب المغرب في المستوى الثاني رفقة منتخب السنغال.

وفي حالة تأهل منتخب إيطاليا من الملحق الأوروبي، سيتواجد في المستوى الرابع.

وإليكم جميع مستويات تصنيفات القرعة:

التصنيف الأول

كندا – المكسيك – أمريكا – إسبانيا – الأرجنتين – فرنسا – إنجلترا – البرازيل – البرتغال – هولندا – بلجيكا – ألمانيا

التصنيف الثاني

كرواتيا – المغرب – كولومبيا – أوروجواي – سويسرا – اليابان – السنغال – إيران – كوريا الجنوبية – الإكوادور – النمسا – أستراليا

التصنيف الثالث

النرويج – بنما – مصر – الجزائر – اسكتلندا – باراجواي - - تونس – كوت ديفوار – أوزبكستان – قطر – السعودية – جنوب إفريقيا

التصنيف الرابع

الأردن – كاب فيردي – غانا – كوراسو – نيوزيلاندا (باقي المنتخبات المتأهلة من تصفيات الملحق)

وستقام القرعة يوم 5 ديسمبر المقبل في مركز كينيدي في واشنطن العاصمة.

وتأهلت مصر لكأس العالم للمرة الرابعة في التاريخ.

وكان منتخب مصر قد شارك في كأس العالم للمرة الأخيرة بعام 2018 التي أقيمت في روسيا والتي توج بلقبها منتخب فرنسا.