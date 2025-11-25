قرعة كأس العالم – مصر في المستوى الثالث للتصنيف.. والمغرب والسنغال في الثاني

الثلاثاء، 25 نوفمبر 2025 - 19:46

كتب : FilGoal

منتخب مصر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن المستويات الأربعة لقرعة كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية.

وشهد التصنيف وجود منتخب مصر في المستوى الثالث.

كما تواجد منتخب المغرب في المستوى الثاني رفقة منتخب السنغال.

أخبار متعلقة:
كأس العرب - جميع المنافسين من آسيا.. تحديد مجموعة مصر ومواعيد المباريات كأس العرب – الكويت تفوز على موريتانيا وتتأهل لمجموعة مصر خروج مصطفى شلبي من قائمة منتخب مصر الثاني.. والكشف عن بديله

وفي حالة تأهل منتخب إيطاليا من الملحق الأوروبي، سيتواجد في المستوى الرابع.

وإليكم جميع مستويات تصنيفات القرعة:

التصنيف الأول

كندا – المكسيك – أمريكا – إسبانيا – الأرجنتين – فرنسا – إنجلترا – البرازيل – البرتغال – هولندا – بلجيكا – ألمانيا

التصنيف الثاني

كرواتيا – المغرب – كولومبيا – أوروجواي – سويسرا – اليابان – السنغال – إيران – كوريا الجنوبية – الإكوادور – النمسا – أستراليا

التصنيف الثالث

النرويج – بنما – مصر – الجزائر – اسكتلندا – باراجواي - - تونس – كوت ديفوار – أوزبكستان – قطر – السعودية – جنوب إفريقيا

التصنيف الرابع

الأردن – كاب فيردي – غانا – كوراسو – نيوزيلاندا (باقي المنتخبات المتأهلة من تصفيات الملحق)

وستقام القرعة يوم 5 ديسمبر المقبل في مركز كينيدي في واشنطن العاصمة.

وتأهلت مصر لكأس العالم للمرة الرابعة في التاريخ.

وكان منتخب مصر قد شارك في كأس العالم للمرة الأخيرة بعام 2018 التي أقيمت في روسيا والتي توج بلقبها منتخب فرنسا.

منتخب مصر كأس العالم قرعة كأس العالم المونديال حسام حسن محمد صلاح
نرشح لكم
منتخب مصر الثاني يخوض أول تدريباته في المعسكر الأخير استعدادا لكأس العرب خبر في الجول – حسام حسن يضع ناصر ماهر وناشئ الأهلي لاحتمالية ضمهما في أمم إفريقيا كأس العرب - جميع المنافسين من آسيا.. تحديد مجموعة مصر ومواعيد المباريات مصدر من رابطة الأندية يكشف لـ في الجول سبب رفض تأجيل مباراتي بيراميدز انتهت منافس مصر في كأس العرب - الكويت (2)-(0) موريتانيا خبر في الجول - انطلاق المحادثات مع ليفربول وسيتي بشأن موعد انضمام صلاح ومرموش لأمم إفريقيا خبر في الجول - حسام حسن يدرس تقديم موعد معسكر أمم إفريقيا لهذا السبب الموعد النهائي لإرسال قوائم أمم إفريقيا 2025
أخر الأخبار
"لم ننسحب وعدم خوض المباراة حفاظا على جماهيرنا".. بيان من الاتحاد السكندري عن نهائي مرتبط السلة ساعة | كرة سلة
يوفنتوس ينجو من مفاجأة بودو جليمت بفوز مثير.. ونيوكاسل يسقط أمام مارسيليا ساعة | دوري أبطال أوروبا
3 أهداف ملغية.. تشيلسي يكتسح برشلونة بثلاثية في دوري أبطال أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
في مباراة جوارديولا الـ 100.. مانشستر سيتي يسقط أمام ليفركوزن بثنائية بمشاركة مرموش ساعة | دوري أبطال أوروبا
قائمة الأهلي - عودة أشرف داري وأحمد رضا أمام الجيش الملكي.. وغياب الشناوي ساعة | الكرة الإفريقية
منتخب مصر الثاني يخوض أول تدريباته في المعسكر الأخير استعدادا لكأس العرب 2 ساعة | منتخب مصر
أبطال آسيا - مؤمن سليمان يخسر مع الشرطة العراقي برباعية أمام الهلال 2 ساعة | آسيا
تعيين محمد منير سفيرا للجنة الأولمبية المصرية 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي 2 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 3 الزمالك يعلن تشخيص إصابة عبد الله السعيد 4 "مداعبة غير مقصودة".. نائب رئيس البنك الأهلي يعتذر للنادي الأهلي وجماهيره
/articles/517868/قرعة-كأس-العالم-مصر-في-المستوى-الثالث-للتصنيف-والمغرب-والسنغال-في-الثاني