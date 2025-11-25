السادس على التوالي.. بيراميدز يهزم المقاولون بثنائية ويصعد للمركز الثاني في الدوري

الثلاثاء، 25 نوفمبر 2025 - 19:10

كتب : FilGoal

صورة تقرير مباراة بيراميدز ضد المقاولون العرب

واصل فريق بيراميدز انتصاراته في مسابقة الدوري بتحقيق الفوز السادس على التوالي.

وتغلب بيراميدز على المقاولون العرب بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني متفوقا بفارق الأهداف عن الأهلي ومن خوض 10 مباريات فقط.

ويبتعد بيراميدز عن سيراميكا كليوباترا الذي خاض 3 مباريات أكثر بست نقاط.

وسجل بلاتي توريه الهدف الأول في الدقيقة التاسعة بينما أضاف مروان حمدي الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 82.

السادس على التوالي

منذ خسارة بيراميدز أمام مودرن سبورت يوم 25 أغسطس الماضي في الدوري لم يتعثر في أي مباراة بالمسابقة.

إذ نجح بيراميدز في تحقيق ستة انتصارات متتالية أولها كان الفوز على الأهلي بهدفين دون مقابل.

بعد ذلك تغلب بيراميدز على كل من زد وطلائع الجيش وفاركو والاتحاد وأخيرا المقاولون العرب.

مؤجلتان في ديسمبر

ويخوض بيراميدز مباراتين مؤجلتين في ديسمبر المقبل قبل انطلاق منافسات أمم إفريقيا.

إذ يواجه بيراميدز فريق كهرباء الإسماعيلية يوم 3 ديسمبر المقبل والمؤجلة من الجولة الثامنة.

بينما يلعب ضد بتروجت يوم 6 من الشهر ذاته والمؤجلة من الجولة العاشرة.

وبذلك يتبقى مباراة مؤجلة وحيدة لبيراميدز ستكون أمام إنبي يوم 10 فبراير المقبل.

الدوري المصري بيراميدز المقاولون العرب
