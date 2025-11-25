"سيشارك في افتتاح كأس العالم".. أبولا: إيقاف رونالدو مباراة واحدة بشرط واحد

يشارك كريستيانو رونالدو بشكل طبيعي في افتتاح كأس العالم 2026 بعد قرار إيقافه لمباراة واحدة فقط.

وحصل رونالدو على البطاقة الحمراء خلال خسارة البرتغال أمام إيرلندا 0-2 يوم 13 نوفمبر بعد توجيه ضربة بالكوع إلى المدافع أوشيا.

وكشفت صحيفة أبولا البرتغالي عن إقرار لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف كريستيانو رونالدو ثلاث مباريات بسبب البطاقة الحمراء ولكن مع إيقاف تنفيذ مباراتين من العقوبة على سبيل الإيقاف المشروط لمدة عام.

وأوضحت صحيفة أبولا أن الإيقاف الإجباري لمباراة واحدة جرى تنفيذه بالفعل خلال الفوز الكبير على أرمينيا 9-0، ليصبح رونالدو متاحا للمشاركة في المباراة الافتتاحية للبرتغال في كأس العالم.

وتعرض رونالدو للطرد في الجولة قبل الأخيرة من مشوار التصفيات بعد توجيه ضربة بالكوع إلى المدافع أوشيا، وهو ما اعتبرته لجنة الانضباط مخالفة تستوجب العقوبة.

واستند القرار إلى لوائح فيفا التي تنص على إيقاف اللاعبين ثلاث مباريات على الأقل في حالات الاعتداء بما يشمل الضرب بالكوع أو اللكم أو الركل أو أي سلوك عدائي مشابه.

وأكد القرار أن المباراتين المتبقيتين ستنفذان فقط في حال تكرار مخالفة مشابهة خلال العام المقبل، ليبقى اللاعب تحت المراقبة الانضباطية طوال تلك الفترة.