كأس العرب - تبديل في قائمة منتخب الجزائر بسبب إصابة

الثلاثاء، 25 نوفمبر 2025 - 18:05

كتب : FilGoal

مباراة مصر أمام الجزائر

أجرى منتخب الجزائر المشارك في كأس العرب استبدالا في قائمته بسبب الإصابة.

وأعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن استدعاء مجيد بوقرة المدير الفني، للمدافع محمد أمين توجاي.

ويأتي ذلك بعد إصابة أيوب غزالة.

وجاءت قائمة منتخب الجزائر كالآتي:

حراسة المرمى: فريد شعال (شباب بلوزداد) - محمد حديد (شبيبة القبائل) - ريان يسلي (وانديررز الكندي)

الدفاع: هواري بعوش (شباب قسنطينة) - محمد خاسف (شباب بلوزداد) - محمد عزي (دينامو ماخاتشكالا الروسي) - عبد القادر بدران (ضمك السعودي) - محمد حلايمية (مولودية الجزائر) - أيوب غزالة (مولودية الجزائر) - أشرف عبادة (أولمبي الشلف) - رضا بن شاعة (شبيبة القبائل).

الوسط: سفيان بن دبكة (الفتح السعودي) - زكريا دراوي (مولودية الجزائر) - فيكتور لكحل (القادسية الكويتي) - حسام الدين مرازيق (دينامو ماخاتشكالا الروسي) - محمد بن خماسة (مولودية الجزائر).

الهجوم: عادل بولبينة (الدحيل القطري) - ياسين بنزية (الفيحاء السعودي) - أمير سعيود (الحزم السعودي) - ياسين براهيمي (الغرافة القطري) - إسلام سليماني (كلوج الروماني) - رضوان بركان (الوكرة القطري) - أدم وناس (السيلية القطري).

وذلك قبل استبعاد أيوب غزالة لاعب مولودية الجزائر.

ويقع منتخب الجزائر في المجموعة الرابعة رفقة كل من العراق والمتأهل من مواجهة (البحرين أمام جيبوتي) والفائز من مواجهة (السودان ضد لبنان).

وتقام تصفيات كأس العرب يومي الثلاثاء والأربعاء 25 و26 نوفمبر الجاري.

بينما تنطلق البطولة خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل في قطر.

