تقارير بولندية: الأهلي مهتم بضم هداف دوري المؤتمر الأوروبي

يسعى النادي الأهلي لتدعيم هجوم فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

افيميكو بولولو النادي : ياجيلونيا بياويستوك الأهلي

ودخل أفيميكو بولولو مهاجم ياجيلونيا بياليستوك البولندي دائرة اهتمامات فريق الأهلي.

وكشفت تقارير بولندية مختلفة أبرزها موقع جول 24 البولندي عن اهتمام الأهلي لضم بولولو.

ويبلغ بولولو الأنجولي الأصل وصاحب الجنسية الكونغولية من العمر 26 عاما.

وكان بولولو هدافا لمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي بعد تسجيل 8 أهداف.

وينتهي تعاقد بولولو مع ياجيلونيا بنهاية الموسم الجاري في يونيو 2026.

ويواجه اللاعب فترة حاسمة خلال الأسابيع المقبلة إذ أصبح بإمكانه بدء التفاوض مع أي ناد جديد اعتبارا من يناير المقبل وفي حال عدم التوصل لاتفاق على التجديد سيرحل مجانا في صيف العام المقبل.

وكشف الصحفي بيوتر كوزمينسكي أن نادي الأهلي يعد من بين الأندية المهتمة بضم هداف النسخة الماضية من دوري المؤتمر الأوروبي في ظل مراقبة متزايدة من عدة أندية خارج بولندا.

ومن المنتظر أن يتلقى بولولو استدعاء لمنتخب الكونغو الديمقراطية للمشاركة في كأس أمم إفريقيا وهو ما قد يزيد من قيمته السوقية البالغة 4 ملايين يورو.

وأشار التقرير إلى أن النادي البولندي قد حدد في أبريل الماضي مبلغ 5 ملايين يورو للموافقة على بيع اللاعب قبل تتويجه بلقب هداف دوري المؤتمر وقبل عام من نهاية عقده إلا أن القيمة المتوقعة حاليا ستكون أقل بسبب اقتراب نهاية التعاقد.

وأوضح التقرير أن ياجيلونيا قد يسعى لتجديد عقد بولولو خلال الفترة المقبلة أو السماح له بالرحيل مجانا في يونيو القادم في حال فشل المفاوضات.

وسبق وأن لعب بولولو لأندية بازل ونيوشاتل السويسري قبل الانتقال إلى نادي جروثر الألماني.

وانضم بولولو إلى نادي ياجيلونيا في صيف 2023.

ونجح بولولو هذا الموسم في تسجيل 10 أهداف وصناعة 2 آخرين في 22 مباراة خاضهم مع الفريق البولندي.

وخلال الدوري البولندي شارك في 13 مباراة نجح في المساهمة بـ 7 أهداف إذ سجل ستة منهم وصنع هدفا.

أما في دوري المؤتمر الأوروبي فشارك في 8 مباريات ونجح في تسجيل 4 وصناعة هدفا.