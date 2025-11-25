مباشر تصفيات كأس العرب – فلسطين 4 (0)-(0) 3 ليبيا.. تأهل الفدائي

الثلاثاء، 25 نوفمبر 2025 - 17:53

كتب : FilGoal

منتخب فلسطين

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات تصفيات كأس العرب المؤهلة لمجموعات البطولة المقامة في قطر.

ويلعب منتخب فلسطين ضد ليبيا، وأيضا سوريا ضد جنوب السودان، وذلك ضمن تصفيات المجموعة الأولى من البطولة.

ــــــــــــــــــــــــــــ

تابع تفاصيل مباراة فلسطين ضد ليبيا

ليبيا تهدر الخامسة عن طريق بشير عبد العزيز ومنتخب فلسطين يفوز

المحاسنة يسجل الخامسة لمنتخب فلسطين

إسماعيل التاجوري يسجل الرابعة لليبيا

مايكل ترمانيني يهدر الرابعة لفلسطين

حسين طقطق يسجل الثالثة لمنتخب ليبيا

محمد صالح يسجل الثالثة لفلسطين

عزيز الصويعي يسجل الثانية لمنتخب ليبيا

حامد حمدان يسجل الثاني لمنتخب فلسطين

علي يوسف يهدر الأولى لمنتخب ليبيا

عدي الدباغ يسجل الأولى لفلسطين

نهاية المباراة بالتعادل السلبي والانتقال إلى ركلات الترجيح

ق 40: عدي الدباغ يهدر فرصة التقدم

انطلاق المباراة

ـــــــــــــــــــ

نهاية المباراة بفوز سوريا 2-0

ق 59: جووووول الهدف الثاني لمنتخب سوريا محمود المواس

ق 52: جوووول محمد الحلاق والهدف الأول لمنتخب سوريا

ق 40: مطالبات باحتساب ركلة جزاء لسوريا لكن الحكم أمين عمر لا يحتسب أي شيء

انطلاق المباراة

تابع تفاصيل مباراة سوريا ضد جنوب السودان

كأس العرب ليبيا سوريا فلسطين جنوب السودان
