خبر في الجول – حسام حسن يضع ناصر ماهر وناشئ الأهلي لاحتمالية ضمهما في أمم إفريقيا

الثلاثاء، 25 نوفمبر 2025 - 17:29

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - الزمالك - محمد هاني - ناصر ماهر

وضع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر اسمي ناصر ماهر لاعب الزمالك ومحمد عبد الله ناشئ الأهلي لاحتمالية ضمهما لقائمة أمم إفريقيا.

محمد عبد الله علي

النادي : الأهلي

ناصر ماهر

النادي : الزمالك

مصر

وحسبما علم FilGoal.com حسام حسن يضع اسمي محمد عبد الله ناشئ الأهلي وناصر ماهر لاعب الزمالك ضمن الأسماء الحاصلة على القرار الوزاري لاحتمالية السفر مع بعثة منتخب مصر المشاركة في أمم إفريقيا.

وكان ناصر ماهر لاعب الزمالك قد عبر عن غضبه بعدما لم يتم ضمه خلال فترة التوقف الدولي الماضي.

وأوضح الاتحاد الإفريقي أن يوم 11 ديسمبر المقبل هو الموعد النهائي لإرسال القوائم.

ويستضيف المغرب منافسات أمم إفريقيا خلال الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير المقبلين.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثانية إلى جانب جنوب إفريقيا، وأنجولا، وزيمبابوي.

ومن المقرر أن يبدأ منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن معسكره يوم 8 ديسمبر المقبل.

وتتيح اللوائح في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إمكانية ضم 4 لاعبين إضافيين على القائمة الأساسية المكونة من 23 لاعبا.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن الاتحاد المصري لكرة القدم وافق على طلب حسام حسن المدير الفني للمنتخب بضم 4 لاعبين إضافيين في القائمة المستدعاة لكأس أمم إفريقيا.

وسيتحمل اتحاد الكرة تكاليف الإقامة والانتقالات لهم لأن "كاف" يتحمل التكاليف الخاصة بـ 23 لاعبا فقط.

منتخب مصر ناصر ماهر الزمالك الأهلي محمد عبد الله
