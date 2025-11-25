كأس العرب - جميع المنافسين من آسيا.. تحديد مجموعة مصر ومواعيد المباريات

الثلاثاء، 25 نوفمبر 2025 - 17:17

كتب : FilGoal

كأس العرب

حسم منتخب الكويت المقعد الأخير بالمجموعة الثالثة من منافسات كأس العرب والتي تضم منتخب مصر.

وبذلك أصبح منافسو منتخب مصر بالكامل في المجموعة من قارة آسيا.

وتغلب منتخب الكويت على موريتانيا في التصفيات النهائية لكأس العرب بهدفين دون مقابل.

ويشارك منتخب الكويت لأول مرة في كأس العرب منذ نسخة 2012.

وكان قد سبق وحصد منتخب الكويت البرونزية 3 مرات سابقة آخرها في نسخة 1998 بقطر.

وتستضيف قطر منافسات كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة التي تضم كل من الكويت والأردن والإمارات.

وبذلك أصبحت مواعيد مواجهات منتخب مصر كالآتي:

الثلاثاء 2 ديسمبر - مصر × الكويت - 4:30 مساء

السبت 6 ديسمبر - مصر × الإمارات - 8:30 مساء

الثلاثاء 9 ديسمبر - مصر × الأردن - 4:30 مساء

كأس العرب مصر الكويت الإمارات الأردن
