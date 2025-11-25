الرياضية: أهلي جدة يصرف النظر عن مواجهة مانشستر يونايتد وديا

الثلاثاء، 25 نوفمبر 2025 - 17:13

كتب : FilGoal

أهلي جدة - السوبر السعودي

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن باب مفاوضات أهلي جدة مع مانشستر يونايتد لخوض مباراة ودية في الأسابيع المقبلة قد توقف.

وذلك بسبب الشروط المالية المبالغ فيها التي وضعها مانشستر يونايتد، ما دفع أهلي جدة إلى صرف النظر عن الأمر والتوجّه نحو خيارات بديلة، وفقا للتقرير.

ويأتي في مقدمة هذه البدائل مواجهة الوداد المغربي.

وأوضح التقرير أن إدارة أهلي جدة فتحت خط المفاوضات المباشرة مع نظيرتها في الوداد المغربي من أجل الموافقة على خوض مباراة ودية خلال فترة التوقف المقبلة، التي تتزامن مع مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب.

ولفت التقرير إلى أن إدارة النمور لا تزال تنتظر الرد بالموافقة، على أن تُلعب المباراة في جدة، ضمن خطة الإعداد التي وضعها الألماني ماتياس يايسله، مدرب الفريق، خلال فترة توقف المسابقات المحلية.

ويخوض أهلي جدة، الجمعة المقبل، مباراة حاسمة أمام القادسية في ربع نهائي مسابقة كأس الملك، قبل أن يمنح المدرب اللاعبين إجازة قصيرة، ثم يبدأ الفريق مرحلة الإعداد خلال فترة التوقف.

ويحتل أهلي جدة المركز الرابع في الدوري السعودي برصيد 19 نقطة، مبتعدًا عن المتصدر النصر بفارق 8 نقاط.

فيما توقف رصيده عند 10 نقاط في المركز الثالث في دوري أبطال آسيا للنخبة بعد الخسارة أمام الشارقة بهدف دون مقابل في الجولة الخامسة.

