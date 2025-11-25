كأس العرب – الكويت تفوز على موريتانيا وتتأهل لمجموعة مصر

فاز منتخب الكويت على منافسه موريتانيا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في التصفيات المؤهلة لدور المجموعات لبطولة كأس العرب.

وسجل محمد دحام ومحمد نوح مدافع موريتانيا ذاتيا ثنائية الكويت.

وأحرز دحام الهدف الأول في الدقيقة التاسعة بعدما أكد الحكم على تخطي الكرة خط المرمى.

⚽️🔥 محمد دحام يبصم على أول أهداف التصفيات المؤهلة لكأس العرب FIFA قطر 2025™، مانحًا الأسبقية للمنتخب الكويتي على نظيره موريتانيا.#كأس_العرب2025#ArabCup2025 pic.twitter.com/y5hhzxqrUi — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 25, 2025

وضاعف نوح النتيجة في الدقيقة 23 بعد رأسية بالخطأ في مرماه.

⚽️🔥 المنتخب الكويتي يعزّز تقدّمه أمام موريتانيا بهدف ثانٍ إثر خطأ دفاعي فادح#كأس_العرب2025#ArabCup2025 pic.twitter.com/PcNQRH9oZq — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 25, 2025

وتأهلت الكويت إلى مجموعة مصر وستكون المباراة الأولى لمنتخب الفراعنة ضد الكويت.

وبذلك تضم المجموعة مصر والكويت والأردن والإمارات.

وتقام بطولة كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر في قطر.

أما منتخب الجزائر فيتواجد في المجموعة الرابعة إلى جانب العراق، والبحرين أو جيبوتي، ولبنان أو السودان.