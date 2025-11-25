كأس العرب – الكويت تفوز على موريتانيا وتتأهل لمجموعة مصر

الثلاثاء، 25 نوفمبر 2025 - 17:10

كتب : FilGoal

الكويت

فاز منتخب الكويت على منافسه موريتانيا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في التصفيات المؤهلة لدور المجموعات لبطولة كأس العرب.

وسجل محمد دحام ومحمد نوح مدافع موريتانيا ذاتيا ثنائية الكويت.

وأحرز دحام الهدف الأول في الدقيقة التاسعة بعدما أكد الحكم على تخطي الكرة خط المرمى.

وضاعف نوح النتيجة في الدقيقة 23 بعد رأسية بالخطأ في مرماه.

وتأهلت الكويت إلى مجموعة مصر وستكون المباراة الأولى لمنتخب الفراعنة ضد الكويت.

وبذلك تضم المجموعة مصر والكويت والأردن والإمارات.

وتقام بطولة كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر في قطر.

أما منتخب الجزائر فيتواجد في المجموعة الرابعة إلى جانب العراق، والبحرين أو جيبوتي، ولبنان أو السودان.

الكويت مصر كأس العرب
