مدافع ريال مدريد قد يغيب أمام جيرونا

الثلاثاء، 25 نوفمبر 2025 - 17:02

كتب : FilGoal

ديان هاوسن بقميص ريال مدريد

تحوم الشكوك حول مشاركة دين هاوسن مدافع ريال مدريد أمام جيرونا في الدوري الإسباني بسبب الإصابة.

ويغيب هاوسن عن المباراة التي يحل فيها ريال مدريد ضيفا على الفريق اليوناني في خامس جولات مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وذكر راديو ماركا أن هاوسن يعاني من إجهاد عضلي، وهناك شكوك حول لحاقه بمباراة جيرونا الأحد المقبل.

أخبار متعلقة:
قائمة ريال مدريد - عودة تشواميني أمام أولمبياكوس.. وغياب كورتوا وهاوسن "يبدو قبيحا للغاية".. ثنائي بلباو يذم كامب نو معقل برشلونة تقرير: ميلان يقدم عرضا جديدا لتجديد عقد مانيان.. وإنتر يراقب الموقف هاري كين يرد على التقارير التي تربطه بالانتقال إلى برشلونة

هاوسن لم يتدرب يوم الثلاثاء لأنه أنهى مباراة إلتشي وهو يعاني من ألم.

ومن المقرر أن يتابع الجهاز الطبي لريال مدريد حالة اللاعب في الأيام القليلة المقبلة.

وشارك هاوسن في 19 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم.

وسجل مدافع بورنموث السابق هدفا وصنع مثله.

دين هاوسن جيرونا ريال مدريد
نرشح لكم
"يبدو قبيحا للغاية".. ثنائي بلباو يذم كامب نو معقل برشلونة هاري كين يرد على التقارير التي تربطه بالانتقال إلى برشلونة أثلتيك: بالدي يتعرض لإصابة في "الجيم".. وموقفه من مواجهة تشيلسي "برشلونة أكثر ناد يدمر نفسه".. أثلتيك تكشف كواليس تقليص دور المعد البدني ذا أثلتيك: فينيسيوس يرفض تجديد عقده مع ريال مدريد بسبب ألونسو تشابي ألونسو: النتيجة هي ما تحكم.. وريال مدريد لم يسقط موندو ديبورتيفو: برشلونة يجدد عقد مدافعه حتى 2030 أفلت بالصدارة.. ريال مدريد يتعادل مع إلتشي في مباراة جنونية
أخر الأخبار
مصدر من الأهلي لـ في الجول: لم تصلنا عروض لضم عاشور أو ديانج.. وهذا موقف التجديد والأجانب 23 دقيقة | الدوري المصري
تخوض مواجهة الافتتاح.. فلسطين إلى كأس العرب بالفوز أمام ليبيا بركلات الترجيح 38 دقيقة | كأس العرب
كأس العرب – سوريا تحجز مقعدا في المجموعة الأولى بالفوز على جنوب السودان 57 دقيقة | كأس العرب
بعد أزمة الموسم الماضي.. الزمالك يستخرج تأشيرات أجانب الفريق إلى جنوب إفريقيا 58 دقيقة | الكرة المصرية
قرعة كأس العالم – مصر في المستوى الثالث للتصنيف.. والمغرب والسنغال في الثاني ساعة | منتخب مصر
أسطورة ليفربول منتقدا صلاح: أشعر وكأن شقيقه من يلعب.. والكلمات القاسية قد تعيده لمستواه ساعة | الكرة الأوروبية
السادس على التوالي.. بيراميدز يهزم المقاولون بثنائية ويصعد للمركز الثاني في الدوري ساعة | الدوري المصري
"سيشارك في افتتاح كأس العالم".. أبولا: إيقاف رونالدو مباراة واحدة بشرط واحد 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب 2 بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي 3 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 4 الزمالك يعلن تشخيص إصابة عبد الله السعيد
/articles/517855/مدافع-ريال-مدريد-قد-يغيب-أمام-جيرونا