مدافع ريال مدريد قد يغيب أمام جيرونا

تحوم الشكوك حول مشاركة دين هاوسن مدافع ريال مدريد أمام جيرونا في الدوري الإسباني بسبب الإصابة.

ويغيب هاوسن عن المباراة التي يحل فيها ريال مدريد ضيفا على الفريق اليوناني في خامس جولات مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وذكر راديو ماركا أن هاوسن يعاني من إجهاد عضلي، وهناك شكوك حول لحاقه بمباراة جيرونا الأحد المقبل.

هاوسن لم يتدرب يوم الثلاثاء لأنه أنهى مباراة إلتشي وهو يعاني من ألم.

ومن المقرر أن يتابع الجهاز الطبي لريال مدريد حالة اللاعب في الأيام القليلة المقبلة.

وشارك هاوسن في 19 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم.

وسجل مدافع بورنموث السابق هدفا وصنع مثله.