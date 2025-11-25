مدافع ريال مدريد قد يغيب أمام جيرونا
الثلاثاء، 25 نوفمبر 2025 - 17:02
كتب : FilGoal
تحوم الشكوك حول مشاركة دين هاوسن مدافع ريال مدريد أمام جيرونا في الدوري الإسباني بسبب الإصابة.
ويغيب هاوسن عن المباراة التي يحل فيها ريال مدريد ضيفا على الفريق اليوناني في خامس جولات مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.
وذكر راديو ماركا أن هاوسن يعاني من إجهاد عضلي، وهناك شكوك حول لحاقه بمباراة جيرونا الأحد المقبل.
هاوسن لم يتدرب يوم الثلاثاء لأنه أنهى مباراة إلتشي وهو يعاني من ألم.
ومن المقرر أن يتابع الجهاز الطبي لريال مدريد حالة اللاعب في الأيام القليلة المقبلة.
وشارك هاوسن في 19 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم.
وسجل مدافع بورنموث السابق هدفا وصنع مثله.
نرشح لكم
"يبدو قبيحا للغاية".. ثنائي بلباو يذم كامب نو معقل برشلونة هاري كين يرد على التقارير التي تربطه بالانتقال إلى برشلونة أثلتيك: بالدي يتعرض لإصابة في "الجيم".. وموقفه من مواجهة تشيلسي "برشلونة أكثر ناد يدمر نفسه".. أثلتيك تكشف كواليس تقليص دور المعد البدني ذا أثلتيك: فينيسيوس يرفض تجديد عقده مع ريال مدريد بسبب ألونسو تشابي ألونسو: النتيجة هي ما تحكم.. وريال مدريد لم يسقط موندو ديبورتيفو: برشلونة يجدد عقد مدافعه حتى 2030 أفلت بالصدارة.. ريال مدريد يتعادل مع إلتشي في مباراة جنونية