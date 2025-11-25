مصدر من رابطة الأندية يكشف لـ في الجول سبب رفض تأجيل مباراتي بيراميدز

كشف مصدر من رابطة الأندية سبب رفض تأجيل مباراتي بيراميدز ضد بتروجت وكهرباء الإسماعيلية.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "رفضنا طلب بيراميدز بتأجيل مباراتي بتروجت وكهرباء الإسماعيلية".

وأتم "تأجيل تلك المباراتين يهدد سلبا على استعدادات منتخب مصر في أمم إفريقيا وكأس العالم لأنه سيضغط جدول المسابقات ويطيل من أمد الدوري".

ويستعد منتخب مصر الثاني لخوض بطولة كأس العرب.

وتقام بطولة كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثالثة إلى جانب الأردن والإمارات، والكويت أو موريتانيا.

أما منتخب الجزائر فيتواجد في المجموعة الرابعة إلى جانب العراق، والبحرين أو جيبوتي، ولبنان أو السودان.

وقال أحمد حسن مدير منتخب مصر الثاني في وقت سابق لـFilGoal.com: "سنلعب كأس العرب بدون لاعبي بيراميدز. نشكر بيراميدز ونحترمه على اتفاقه معنا".

وأضاف "عقدنا جلسة مع هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز ومدربه يوريتشيتش واتفقنا خلالها إذا تم تأجيل مباريات بيراميدز سنضم لاعبيه للمنتخب وإذا لم يتم التأجيل فلن نضم لاعبيه للقائمة، وهذا ما حدث ولذلك تم السماح للاعبيه بالاستمرار مع الفريق".

وأكمل "تركنا اللاعبين حتى يستفيد منهم بيراميدز في ارتباطاته المقبلة المحلية والقارية، واخترنا 3 لاعبين آخرين".

وأتم تصريحاته "الأمر انتهى تماما وسنركز مع مجموعة اللاعبين الحالية والتي ستشارك معنا في كأس العرب".

