انتهت الدوري المصري - بيراميدز (2)-(0) المقاولون العرب.. نهاية المباراة

يستضيف بيراميدز فريق المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة الدوري.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 20 نقطة من 9 مباريات فقط، بينما يحتل المقاولون المركز الثامن عشر بـ 10 نقاط من 13 مباراة.

نهاية المباراة

ق83 جووووول مروان حمدي يسجل من ركلة جزاء

ق81 ركلة جزاء لبيراميدز بعد عرقلة محمد الشيبي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43 أبو السعود يتألق أمام تسديدة زيكو

ق9 جوووول أول لصالح بيراميدز عن طريق بلاتي توريه

انطلاق المباراة

