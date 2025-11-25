مباشر الدوري المصري - بيراميدز (1)-(0) المقاولون العرب.. الشوط الثاني

الثلاثاء، 25 نوفمبر 2025 - 16:47

كتب : FilGoal

بيراميدز - فاركو - فيستون ماييلي

يستضيف بيراميدز فريق المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة الدوري.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 20 نقطة من 9 مباريات فقط، بينما يحتل المقاولون المركز الثامن عشر بـ 10 نقاط من 13 مباراة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

------------------

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43 أبو السعود يتألق أمام تسديدة زيكو

ق9 جوووول أول لصالح بيراميدز عن طريق بلاتي توريه

انطلاق المباراة

الدوري المصري بيراميدز المقاولون العرب
نرشح لكم
"لظروف إدارية غير عادلة.. محمود البنا يعلن اعتزال التحكيم تقارير بولندية: الأهلي مهتم بضم هداف دوري المؤتمر الأوروبي خبر في الجول – حسام حسن يضع ناصر ماهر وناشئ الأهلي لاحتمالية ضمهما في أمم إفريقيا مصدر من رابطة الأندية يكشف لـ في الجول سبب رفض تأجيل مباراتي بيراميدز طبيب الأهلي يكشف تطورات حالة الشناوي والعش والشحات المصري اليوم: استمرار حبس رمضان صبحي حتى 30 ديسمبر نفاد تذاكر لقاء الجيش الملكي ضد الأهلي بعد ساعات من طرحها تشكيل بيراميدز – ماييلي يقود الهجوم ضد المقاولون
أخر الأخبار
"لظروف إدارية غير عادلة.. محمود البنا يعلن اعتزال التحكيم 7 دقيقة | الدوري المصري
كأس العرب - تبديل في قائمة منتخب الجزائر بسبب إصابة 37 دقيقة | كأس العرب
تقارير بولندية: الأهلي مهتم بضم هداف دوري المؤتمر الأوروبي 48 دقيقة | الدوري المصري
مباشر تصفيات كأس العرب – فلسطين (0)-(0) ليبيا.. سوريا (0)-(0)جنوب السودان 49 دقيقة | كأس العرب
خبر في الجول – 6 حكام مصريين في كأس الأمم الإفريقية 55 دقيقة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول – حسام حسن يضع ناصر ماهر وناشئ الأهلي لاحتمالية ضمهما في أمم إفريقيا ساعة | الدوري المصري
كأس العرب - جميع المنافسين من آسيا.. تحديد مجموعة مصر ومواعيد المباريات ساعة | كأس العرب
الرياضية: أهلي جدة يصرف النظر عن مواجهة مانشستر يونايتد وديا ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب 2 بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي 3 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 4 الزمالك يعلن تشخيص إصابة عبد الله السعيد
/articles/517853/استراحة-الدوري-المصري-بيراميدز-1-0-المقاولون-العرب-نهاية-الشوط-الأول