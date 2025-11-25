مباشر الدوري المصري - بيراميدز (1)-(0) المقاولون العرب.. الشوط الثاني

يستضيف بيراميدز فريق المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة الدوري.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 20 نقطة من 9 مباريات فقط، بينما يحتل المقاولون المركز الثامن عشر بـ 10 نقاط من 13 مباراة.

------------------

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43 أبو السعود يتألق أمام تسديدة زيكو

ق9 جوووول أول لصالح بيراميدز عن طريق بلاتي توريه

انطلاق المباراة