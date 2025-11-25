طبيب الأهلي يكشف تطورات حالة الشناوي والعش والشحات

الثلاثاء، 25 نوفمبر 2025 - 16:41

كتب : FilGoal

فريق الأهلي

كشف أحمد جاب الله طبيب الفريق عن تطورات حالة الثلاثي محمد الشناوي ومصطفى العش وحسين الشحات.

ويغيب الثلاثي عن مباراة الفريق ضد الجيش الملكي يوم الجمعة المقبل في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بسبب الإصابة.

وقال جاب الله عبر موقع الأهلي أن الشناوي بدأ تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي المحدد له، للتخلص من الإصابة التي لحقت به مؤخرا في العضلة الضامة.

وأوضح أن قائد الأهلي خضع يوم الثلاثاء لتدريبات علاجية وتأهيلية.

وذكر أن مصطفى العش غادر المستشفى ظهر الثلاثاء بعد الاطمئنان على حالته الطبية.

وسيبدأ تنفيذ برنامج علاجي لمدة 6 أيام قادمة وفق البروتوكول المحدد من الاتحاد الدولي لكرة القدم لإصابات الارتجاج.

أما حسين الشحات فقد واصل تنفيذ المرحلة الأخيرة من تدريبات الكرة منفردا، على هامش المران الجماعي الذي أقيم ظهر الثلاثاء.

ومن المقرر أن يبدأ الشحات المشاركة التدريجية في التدريبات الجماعية بالكرة يوم الأربعاء مع اللاعبين الغائبين عن رحلة المغرب.

