نفاد تذاكر لقاء الجيش الملكي ضد الأهلي بعد ساعات من طرحها

نفدت تذاكر مباراة الجيش الملكي المغربي ضد الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد الجيش الملكي يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

وذكر موقع البطولة المغربي أن عملية بيع التذاكر شهدت إقبالا كبيرا بعد أن تم طرحها مساء يوم الاثنين.

وأعلن نادي الجيش الملكي، طرح التذاكر للبيع حوالي الساعة التاسعة مساء بتوقيت المغرب، وبعد مرور أقل من 10 ساعات، نفدت بالكامل.

وبالتالي ستلعب المباراة أمام مدرجات ممتلئة عن آخرها.

وشهدت المنصة المخصصة لبيع تذاكر المباراة، إقبالا كبيرا، حيث وصل عدد الزوار الذين ينتظرون دورهم لشراء التذكرة، إلى ما يزيد عن 641 ألف شخص.

وانهزم فريق الجيش الملكي أمام مضيفه يانج أفريكانز التنزاني بهدف دون مقابل.

ويواصل الأهلي مشواره في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وذلك بعدما فاز على شبيبة القبائل الجزائري.

وفاز الأهلي على شبيبة القبائل برباعية مقابل هدف في افتتاح دور المجموعات للبطولة.

وسجل رباعية الأهلي محمود حسن "تريزيجيه" هدفين، وهدف لكل من محمد شريف وإمام عاشور.

موعد مباراة الجيش الملكي والأهلي

ويلعب الأهلي ضد الجيش الملكي يوم 28 نوفمبر الجاري والموافق الجمعة المقبل.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتقام على ملعب مولاي الحسن في الرباط.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس.

