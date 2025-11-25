تشكيل بيراميدز – ماييلي يقود الهجوم ضد المقاولون

أعلن كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز تشكيل فريقه الأساسي ضد المقاولون العرب.

ويواجه بيراميدز خصمه المقاولون في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 14 ضمن منافسات الدوري المصري.

ويقود فيستون ماييلي هجوم الفريق وعلى الجناحين محمود عبد الحفيظ "زلاكة" ومصطفى زكي "زيكو".

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد الشيبي - محمود مرعي – أحمد سامي – محمد حمدي

الوسط: بلاتي توريه – وليد الكرتي – أحمد عاطف "قطة"

الهجوم: محمود عبد الحفيظ "زلاكة" – فيستون ماييلي - مصطفى زكي "زيكو"

ويحتل بيراميدز المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة، بينما يأتي المقاولون في المركز الـ 18 برصيد 10 نقاط.

