قائمة ريال مدريد - عودة تشواميني أمام أولمبياكوس.. وغياب كورتوا وهاوسن
الثلاثاء، 25 نوفمبر 2025 - 15:56
كتب : FilGoal
أعلن تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد، قائمة الفريق الملكي المسافرة لمواجهة أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا.
ويحل ريال مدريد ضيفا على أولمبياكوس العاشرة مساء الأربعاء ، في الجولة الخامسة لحساب مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وشهدت القائمة عودة أوريلين تشواميني بعد غيابه لنحو 3 أسابيع.
فيما يغيب تيبو كورتوا ودين هاوسن عن اللقاء بداعي الإصابة.
وجاءت قائمة ريال مدريد، كالتالي:
حراسة المرمى: أندري لونين - فران جونزاليس - جافي نافارو
الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - راؤول أسينسيو - ألفارو كاريراس - فران جارسيا - فيرلاند ميندي
الوسط: جود بيلينجهام - إدواردو كامافينجا - فيدريكو فالفيردي - أردا جولر - داني سيبايوس - أوريلين تشواميني
الهجوم: فينيسيوس جونيور - إندريك - كيليان مبابي - رودريجو - جونزالو جارسيا - براهيم دياز
ويحتل ريال مدريد المركز السابع في مرحلة الدوري برصيد 9 نقاط.