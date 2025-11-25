قائمة ريال مدريد - عودة تشواميني أمام أولمبياكوس.. وغياب كورتوا وهاوسن

أعلن تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد، قائمة الفريق الملكي المسافرة لمواجهة أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا.

ويحل ريال مدريد ضيفا على أولمبياكوس العاشرة مساء الأربعاء ، في الجولة الخامسة لحساب مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة عودة أوريلين تشواميني بعد غيابه لنحو 3 أسابيع.

فيما يغيب تيبو كورتوا ودين هاوسن عن اللقاء بداعي الإصابة.

وجاءت قائمة ريال مدريد، كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين - فران جونزاليس - جافي نافارو

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - راؤول أسينسيو - ألفارو كاريراس - فران جارسيا - فيرلاند ميندي

الوسط: جود بيلينجهام - إدواردو كامافينجا - فيدريكو فالفيردي - أردا جولر - داني سيبايوس - أوريلين تشواميني

الهجوم: فينيسيوس جونيور - إندريك - كيليان مبابي - رودريجو - جونزالو جارسيا - براهيم دياز

ويحتل ريال مدريد المركز السابع في مرحلة الدوري برصيد 9 نقاط.