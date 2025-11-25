البدري ضد طارق مصطفى.. مصر تستضيف نهائي كأس ليبيا والسوبر

الثلاثاء، 25 نوفمبر 2025 - 15:53

كتب : FilGoal

حسام البدري

أعلنت لجنة التنظيم المسابقات في الاتحاد الليبي لكرة القدم إقامة نهائي كأس ليبيا والسوبر الليبي في مصر.

وتستضيف مصر نهائي كأس ليبيا والسوبر الليبي بين أهلي طرابلس وأهلي بنغازي.

ويقود الفريقان مدربان مصريان وهما حسام البدري وطارق مصطفى.

أخبار متعلقة:
كأس العرب - حامد حمدان: عازمون على عبور ليبيا والتأهل لمرحلة المجموعات البدري ضد طارق مصطفى.. أهلي بنغازي إلى نهائي كأس ليبيا بعد مباراة ماراثونية حسام البدري يحصد جائزة أفضل مدرب في ليبيا على أرض ليبيا.. أتليتكو يفوز على إنتر بركلات الترجيح في كأس إعمار بنغازي

ويدرب حسام البدري أهلي طرابلس، بينما طارق مصطفى مدرب أهلي بنغازي.

وقاد البدري فريقه للتتويج بالدوري الليبي خلال الموسم الماضي، كما وصل أهلي طرابلس برفقته إلى نهائي كأس ليبيا.

وفاز أهلي طرابلس في قبل نهائي الكأس على الاتحاد بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل بدون أهداف.

وتأهل أهلي بنغازي إلى نهائي الكأس بعد الانتصار على الأخضر في نصف النهائي 3-1 بركلات الترجيح بعد التعادل بهدفين لكل فريق.

وقاد البدري فريقه للتتويج بالدوري الليبي خلال الموسم الماضي.

وقال البدري في تصريحات صحفية: "أبارك لجماهير الأهلي على الفوز بالمباراة رغم الظروف الصعبة لكننا اعتدنا على أن لدينا لاعبين على قدر المسؤولية وكل هدفها إسعاد جماهير الزعيم".

وأضاف "أشكر مجلس الإدارة وكل من ساندنا وأوجه التهنئة للجماهير التي أكون سعيدا بسعادتهم".

أهلي طرابلس أهلي بنغازي كأس ليبيا السوبر الليبي
نرشح لكم
"لظروف إدارية غير عادلة.. محمود البنا يعلن اعتزال التحكيم تقارير بولندية: الأهلي مهتم بضم هداف دوري المؤتمر الأوروبي خبر في الجول – 6 حكام مصريين في كأس الأمم الإفريقية خبر في الجول – حسام حسن يضع ناصر ماهر وناشئ الأهلي لاحتمالية ضمهما في أمم إفريقيا كأس العرب - جميع المنافسين من آسيا.. تحديد مجموعة مصر ومواعيد المباريات كأس العرب – الكويت تفوز على موريتانيا وتتأهل لمجموعة مصر مصدر من رابطة الأندية يكشف لـ في الجول سبب رفض تأجيل مباراتي بيراميدز مباشر الدوري المصري - بيراميدز (1)-(0) المقاولون العرب.. الشوط الثاني
أخر الأخبار
"لظروف إدارية غير عادلة.. محمود البنا يعلن اعتزال التحكيم 5 دقيقة | الدوري المصري
كأس العرب - تبديل في قائمة منتخب الجزائر بسبب إصابة 36 دقيقة | كأس العرب
تقارير بولندية: الأهلي مهتم بضم هداف دوري المؤتمر الأوروبي 46 دقيقة | الدوري المصري
مباشر تصفيات كأس العرب – فلسطين (0)-(0) ليبيا.. سوريا (0)-(0)جنوب السودان 47 دقيقة | كأس العرب
خبر في الجول – 6 حكام مصريين في كأس الأمم الإفريقية 53 دقيقة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول – حسام حسن يضع ناصر ماهر وناشئ الأهلي لاحتمالية ضمهما في أمم إفريقيا ساعة | الدوري المصري
كأس العرب - جميع المنافسين من آسيا.. تحديد مجموعة مصر ومواعيد المباريات ساعة | كأس العرب
الرياضية: أهلي جدة يصرف النظر عن مواجهة مانشستر يونايتد وديا ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب 2 بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي 3 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 4 الزمالك يعلن تشخيص إصابة عبد الله السعيد
/articles/517847/البدري-ضد-طارق-مصطفى-مصر-تستضيف-نهائي-كأس-ليبيا-والسوبر