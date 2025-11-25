البدري ضد طارق مصطفى.. مصر تستضيف نهائي كأس ليبيا والسوبر

أعلنت لجنة التنظيم المسابقات في الاتحاد الليبي لكرة القدم إقامة نهائي كأس ليبيا والسوبر الليبي في مصر.

وتستضيف مصر نهائي كأس ليبيا والسوبر الليبي بين أهلي طرابلس وأهلي بنغازي.

ويقود الفريقان مدربان مصريان وهما حسام البدري وطارق مصطفى.

ويدرب حسام البدري أهلي طرابلس، بينما طارق مصطفى مدرب أهلي بنغازي.

وقاد البدري فريقه للتتويج بالدوري الليبي خلال الموسم الماضي، كما وصل أهلي طرابلس برفقته إلى نهائي كأس ليبيا.

وفاز أهلي طرابلس في قبل نهائي الكأس على الاتحاد بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل بدون أهداف.

وتأهل أهلي بنغازي إلى نهائي الكأس بعد الانتصار على الأخضر في نصف النهائي 3-1 بركلات الترجيح بعد التعادل بهدفين لكل فريق.

وقاد البدري فريقه للتتويج بالدوري الليبي خلال الموسم الماضي.

وقال البدري في تصريحات صحفية: "أبارك لجماهير الأهلي على الفوز بالمباراة رغم الظروف الصعبة لكننا اعتدنا على أن لدينا لاعبين على قدر المسؤولية وكل هدفها إسعاد جماهير الزعيم".

وأضاف "أشكر مجلس الإدارة وكل من ساندنا وأوجه التهنئة للجماهير التي أكون سعيدا بسعادتهم".