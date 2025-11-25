مباشر منافس مصر في كأس العرب - الكويت (2)-(0) موريتانيا.. بداية الشوط الثاني

الثلاثاء، 25 نوفمبر 2025 - 14:58

كتب : FilGoal

فهد الهاجري - منتخب الكويت

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الكويت ضد موريتانيا في التصفيات المؤهلة لدور المجموعات.

الفائز من هذه المباراة سيتأهل إلى مجموعة مصر التي تضم الأردن والإمارات.

والمباراة الأولى لمنتخب مصر في دور المجموعات ستكون ضد المنتصر من الكويت أمام موريتانيا.

----------------------------------

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 23: جووول ذاتي من محمد نوح مدافع موريتانيا.

ق 9: جووول محمد دحام.

بداية المباراة

كأس العرب مصر موريتانيا الكويت
