انتهت منافس مصر في كأس العرب - الكويت (2)-(0) موريتانيا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الكويت ضد موريتانيا في التصفيات المؤهلة لدور المجموعات.

الفائز من هذه المباراة سيتأهل إلى مجموعة مصر التي تضم الأردن والإمارات.

والمباراة الأولى لمنتخب مصر في دور المجموعات ستكون ضد المنتصر من الكويت أمام موريتانيا.

لمتابعة المباراة من هنا

انتهت

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 23: جووول ذاتي من محمد نوح مدافع موريتانيا.

⚽️🔥 المنتخب الكويتي يعزّز تقدّمه أمام موريتانيا بهدف ثانٍ إثر خطأ دفاعي فادح#كأس_العرب2025#ArabCup2025 pic.twitter.com/PcNQRH9oZq — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 25, 2025

ق 9: جووول محمد دحام.

⚽️🔥 محمد دحام يبصم على أول أهداف التصفيات المؤهلة لكأس العرب FIFA قطر 2025™، مانحًا الأسبقية للمنتخب الكويتي على نظيره موريتانيا.#كأس_العرب2025#ArabCup2025 pic.twitter.com/y5hhzxqrUi — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 25, 2025

بداية المباراة