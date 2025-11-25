انتهت منافس مصر في كأس العرب - الكويت (2)-(0) موريتانيا

الثلاثاء، 25 نوفمبر 2025 - 14:58

كتب : FilGoal

فهد الهاجري - منتخب الكويت

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الكويت ضد موريتانيا في التصفيات المؤهلة لدور المجموعات.

الفائز من هذه المباراة سيتأهل إلى مجموعة مصر التي تضم الأردن والإمارات.

والمباراة الأولى لمنتخب مصر في دور المجموعات ستكون ضد المنتصر من الكويت أمام موريتانيا.

أخبار متعلقة:
خروج مصطفى شلبي من قائمة منتخب مصر الثاني.. والكشف عن بديله خبر في الجول – انضمام محمد مسعد وإسلام سمير لمعسكر منتخب مصر الثاني منافس مصر - فوستر وويليامز على رأس قائمة جنوب إفريقيا الأولية لكأس أمم إفريقيا كأس العرب - متى يتحدد منافس مصر الأخير في دور المجموعات

لمتابعة المباراة من هنا

----------------------------------

انتهت

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 23: جووول ذاتي من محمد نوح مدافع موريتانيا.

ق 9: جووول محمد دحام.

بداية المباراة

كأس العرب مصر موريتانيا الكويت
نرشح لكم
كأس العرب - تبديل في قائمة منتخب الجزائر بسبب إصابة مباشر تصفيات كأس العرب – فلسطين (0)-(0) ليبيا.. سوريا (0)-(0)جنوب السودان كأس العرب - جميع المنافسين من آسيا.. تحديد مجموعة مصر ومواعيد المباريات كأس العرب – الكويت تفوز على موريتانيا وتتأهل لمجموعة مصر لاعب السعودية: سندخل كأس العرب للمنافسة على اللقب.. والإعداد لكأس العالم مواعيد مباريات الثلاثاء 25 نوفمبر.. تصفيات كأس العرب وبيراميدز وأبطال أوروبا خبر في الجول – انضمام محمد مسعد وإسلام سمير لمعسكر منتخب مصر الثاني كأس العرب – 6 ملاعب تستضيف البطولة أحدهم يتكون من حاويات بحرية
أخر الأخبار
"لظروف إدارية غير عادلة.. محمود البنا يعلن اعتزال التحكيم 6 دقيقة | الدوري المصري
كأس العرب - تبديل في قائمة منتخب الجزائر بسبب إصابة 37 دقيقة | كأس العرب
تقارير بولندية: الأهلي مهتم بضم هداف دوري المؤتمر الأوروبي 47 دقيقة | الدوري المصري
مباشر تصفيات كأس العرب – فلسطين (0)-(0) ليبيا.. سوريا (0)-(0)جنوب السودان 48 دقيقة | كأس العرب
خبر في الجول – 6 حكام مصريين في كأس الأمم الإفريقية 54 دقيقة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول – حسام حسن يضع ناصر ماهر وناشئ الأهلي لاحتمالية ضمهما في أمم إفريقيا ساعة | الدوري المصري
كأس العرب - جميع المنافسين من آسيا.. تحديد مجموعة مصر ومواعيد المباريات ساعة | كأس العرب
الرياضية: أهلي جدة يصرف النظر عن مواجهة مانشستر يونايتد وديا ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب 2 بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي 3 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 4 الزمالك يعلن تشخيص إصابة عبد الله السعيد
/articles/517845/انتهت-منافس-مصر-في-كأس-العرب-الكويت-2-0-موريتانيا