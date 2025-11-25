"يبدو قبيحا للغاية".. ثنائي بلباو يذم كامب نو معقل برشلونة

ذم ثنائي أتلتيك بلباو أليكس بيرينجير وأوركو إيزيتا ملعب سبوتيفاي كامب نو معقل برشلونة قبل المباراة التي جمعتهما.

واكتسح برشلونة منافسه أتلتيك بلباو بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ 13 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ونشرت منصة موفيستار بلس كواليس مباراة برشلونة ضد أتلتيك بلباو الماضية.

والتقطت كاميرات موفيستار بيرينجير قائلا: "كامب نو يبدو كما هو أليس كذلك".

ورد زميله إيزيتا عليه قائلا: "يبدو لي قبيح للغاية".

وكانت هذه المباراة هي الأولى لبرشلونة على ملعبه بعد العودة له بعد الانتهاء من فترة تجديدات.

وبدأ 9 لاعبين من إسبانيا في التشكيل الأساسي للمرة الأولى منذ يناير 2014 ضد إلتشي تحت قيادة جيراردو مارتينو.

وأحرز برشلونة في جميع مبارياته الـ 33 الماضية في الدوري الإسباني 88 هدفا وتعتبر السلسلة الأفضل منذ فبراير 2019 عندما كان إرنيستو فالفيردي يقود الفريق إذ سجل 99 هدفا في 37 مباراة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد برشلونة للنقطة 31 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني وقلص الفارق مع ريال مدريد المتصدر لنقطة واحدة.

بينما توقف رصيد بلباو عند النقطة 17 في المركز الثامن.