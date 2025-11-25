لاعب السعودية: سندخل كأس العرب للمنافسة على اللقب.. والإعداد لكأس العالم

الثلاثاء، 25 نوفمبر 2025 - 14:39

كتب : FilGoal

الجزائر - تونس - كأس العرب

أكد مصعب الجوير لاعب المنتخب السعودي أن طموح فريقه في كأس العرب هو تحقيق اللقب.

وتنطلق بطولة كأس العرب في قطر يوم الاثنين المقبل حتى يوم 18 ديسمبر القادم.

وقال الجوير في تصريحات لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم: "طموحنا دائمًا هو المنافسة على لقب أي بطولة نشارك فيها".

وأضاف "حماسنا كبير جدًا للمشاركة في البطولة. بطولة كأس العرب دائمًا لها طابع خاص، وسندخلها للمنافسة على تحقيق لقبها بلا شك، وكذلك للإعداد لكأس العالم بشكلٍ مبكر".

وشدد "طموحنا دائمًا هو المنافسة على لقب أي بطولة نشارك فيها، سنعمل خطوة بخطوة ونؤمن بقدرتنا على الوصول للنهائي والمنافسة بقوة".

وأكمل لاعب الهلال "نتطلع لتقديم مستوى يليق بالمنتخب السعودي ويرضي الجماهير".

ويعتقد الجوير أن نسخة 2025 ستكون أفضل وأقوى على كل المستويات.

ويتواجد المنتخب السعودي في مجموعة واحدة مع المغرب، والفائز من لقاء عُمان والصومال، الفائز من مواجهة اليمن وجزر القمر.

وأوضح "جميع المجموعات قوية، ونعرف أن المواجهات لن تكون سهلة، لكننا مستعدون جيدًا ونملك الرغبة والإمكانيات التي يمكنها صنع الفارق في مثل هذه البطولات".

وتابع "الفارق في المستوى بين المنتخبات الآسيوية العربية مقارنة بالعربية الإفريقية؟ هناك اختلاف في الأساليب أكثر من كونه فارق مستوى".

وأتم "المنتخبات الإفريقية تملك القوة البدنية والسرعة، بينما العربية الآسيوية تعتمد أكثر على التنظيم، مواجهة الطرفين تساعدنا على تطوير أدواتنا".

وأسهم الجوير في تأهل السعودية لكأس العالم 2026.

