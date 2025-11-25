تقرير: ميلان يقدم عرضا جديدا لتجديد عقد مانيان.. وإنتر يراقب الموقف

الثلاثاء، 25 نوفمبر 2025 - 14:28

كتب : FilGoal

مايك ماينيان - ميلان - هاكان - إنتر

قدم نادي ميلان عرضا جديدا لمايك مانيان حارس مرمى الفريق لتجديد عقده.

وينتهي عقد الحارس الفرنسي بنهاية الموسم الجاري ويحق له الاتفاق والتوقيع مع أي ناد آخر بداية من شهر يناير القادم.

وبحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت فإن ميلان قدم 5 ملايين يورو لتجديد العقد، إلا أن الحارس يريد 5.5 مليون يورو.

أخبار متعلقة:
كيفو: محبط من الأداء والنتيجة أمام ميلان.. وعلينا التركيز أمام هجمات أتلتيكو مدريد المرتدة تورام: نسير في الطريق الصحيح رغم الخسارة أمام ميلان في ليلة سوبر مايك.. ميلان ينتصر على إنتر ويعزز تفوقه للدربي السادس على التوالي تقرير: رابيو يكثف برنامجه التأهيلي أملا في اللحاق بدربي ميلان

وذكرت صحيفة كورييري ديلو سبورت أن إنتر يراقب موقف مانيان تمهيدا لمحاولة ضمه في صفقة انتقال حر في الصيف المقبل.

وحاول ميلان منذ الموسم الماضي في التوصل لاتفاق مع مانيان لتجديد عقده، إلا أنه لم يستطع.

وكان مانيان قريبا من الانتقال إلى تشيلسي في الصيف الماضي، لكن لم تتم الصفقة بسبب خلافات مادية بين ميلان والنادي الإنجليزي.

وكان إنتر قد تعاقد مع هاكان تشالهان أوجلو قادما من ميلان في صيف 2021 بنفس الصيغة عندما لم يتمكن الروسونيري من التوصل لاتفاق مع التركي لتجديد عقده ثم انتقل إلى إنتر في صفقة انتقال حر.

وتألق مانيان كثيرا أمام إنتر في الدربي الأخير يوم الأحد الماضي وقاد فريقه للفوز بهدف دون رد بعدما تصدى للعديد من الكرات الحاسمة.

وبالإضافة إلى ذلك فأنه تصدى لركلة جزاء من قبل تشالهان أوجلو.

وارتقى ميلان للمركز الثاني برصيد 25 نقطة بفارق نقطتين عن روما المتصدر.

فيما تراجع إنتر للمركز الرابع برصيد 24 نقطة وتكبد الخسارة الرابعة هذا الموسم.

ولم يخسر ميلان في الدربي خلال آخر 6 مباريات ففاز في 4 وتعادل مع إنتر في 2.

ووصل ماسيمليانو أليجري لـ 100 فوز مع ميلان في كل المسابقات وهو سابق مدرب يحقق هذا الرقم بعد كارلو أنشيلوتي ونييرو روكو وفابيو كابيلو وستيفانو بيولي ونيلس ليدهولم وأريجو ساكي.

مايك مانيان ميلان إنتر الدوري الإيطالي
نرشح لكم
"سيشارك في افتتاح كأس العالم".. أبولا: إيقاف رونالدو مباراة واحدة بشرط واحد "يبدو قبيحا للغاية".. ثنائي بلباو يذم كامب نو معقل برشلونة هاري كين يرد على التقارير التي تربطه بالانتقال إلى برشلونة لاعب إيفرتون: مشادة جانا جاي مع كين كانت لحظة جنون.. وهذا ما حدث في الاستراحة مدرب إيفرتون: لم أفهم سبب طرد جانا جاي غير المتوقع أموريم: أشعر بالإحباط من طريقة اللعب ضد إيفرتون.. والخصم يستحق الفوز مؤتمر رافينيا: أتحمل مسؤولية الانتكاستين بشأن الإصابة.. ولم أحظ بالتقدير مواعيد مباريات الثلاثاء 25 نوفمبر.. تصفيات كأس العرب وبيراميدز وأبطال أوروبا
أخر الأخبار
السادس على التوالي.. بيراميدز يهزم المقاولون بثنائية ويصعد للمركز الثاني في الدوري 8 دقيقة | الدوري المصري
"سيشارك في افتتاح كأس العالم".. أبولا: إيقاف رونالدو مباراة واحدة بشرط واحد 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
"لظروف إدارية غير عادلة.. محمود البنا يعلن اعتزال التحكيم 43 دقيقة | الدوري المصري
كأس العرب - تبديل في قائمة منتخب الجزائر بسبب إصابة ساعة | كأس العرب
تقارير بولندية: الأهلي مهتم بضم هداف دوري المؤتمر الأوروبي ساعة | الدوري المصري
مباشر تصفيات كأس العرب – فلسطين (0)-(0) ليبيا.. سوريا (2)-(0)جنوب السودان ساعة | كأس العرب
خبر في الجول – 6 حكام مصريين في كأس الأمم الإفريقية ساعة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول – حسام حسن يضع ناصر ماهر وناشئ الأهلي لاحتمالية ضمهما في أمم إفريقيا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب 2 بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي 3 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 4 الزمالك يعلن تشخيص إصابة عبد الله السعيد
/articles/517842/تقرير-ميلان-يقدم-عرضا-جديدا-لتجديد-عقد-مانيان-وإنتر-يراقب-الموقف