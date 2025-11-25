تقرير: ميلان يقدم عرضا جديدا لتجديد عقد مانيان.. وإنتر يراقب الموقف

قدم نادي ميلان عرضا جديدا لمايك مانيان حارس مرمى الفريق لتجديد عقده.

وينتهي عقد الحارس الفرنسي بنهاية الموسم الجاري ويحق له الاتفاق والتوقيع مع أي ناد آخر بداية من شهر يناير القادم.

وبحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت فإن ميلان قدم 5 ملايين يورو لتجديد العقد، إلا أن الحارس يريد 5.5 مليون يورو.

وذكرت صحيفة كورييري ديلو سبورت أن إنتر يراقب موقف مانيان تمهيدا لمحاولة ضمه في صفقة انتقال حر في الصيف المقبل.

وحاول ميلان منذ الموسم الماضي في التوصل لاتفاق مع مانيان لتجديد عقده، إلا أنه لم يستطع.

وكان مانيان قريبا من الانتقال إلى تشيلسي في الصيف الماضي، لكن لم تتم الصفقة بسبب خلافات مادية بين ميلان والنادي الإنجليزي.

وكان إنتر قد تعاقد مع هاكان تشالهان أوجلو قادما من ميلان في صيف 2021 بنفس الصيغة عندما لم يتمكن الروسونيري من التوصل لاتفاق مع التركي لتجديد عقده ثم انتقل إلى إنتر في صفقة انتقال حر.

وتألق مانيان كثيرا أمام إنتر في الدربي الأخير يوم الأحد الماضي وقاد فريقه للفوز بهدف دون رد بعدما تصدى للعديد من الكرات الحاسمة.

وبالإضافة إلى ذلك فأنه تصدى لركلة جزاء من قبل تشالهان أوجلو.

وارتقى ميلان للمركز الثاني برصيد 25 نقطة بفارق نقطتين عن روما المتصدر.

فيما تراجع إنتر للمركز الرابع برصيد 24 نقطة وتكبد الخسارة الرابعة هذا الموسم.

ولم يخسر ميلان في الدربي خلال آخر 6 مباريات ففاز في 4 وتعادل مع إنتر في 2.

ووصل ماسيمليانو أليجري لـ 100 فوز مع ميلان في كل المسابقات وهو سابق مدرب يحقق هذا الرقم بعد كارلو أنشيلوتي ونييرو روكو وفابيو كابيلو وستيفانو بيولي ونيلس ليدهولم وأريجو ساكي.