خبر في الجول - انطلاق المحادثات مع ليفربول وسيتي بشأن موعد انضمام صلاح ومرموش لأمم إفريقيا

علم FilGoal.com أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بدأ المحادثات مع ليفربول ومانشستر سيتي بشأن موعد انضمام الثنائي محمد صلاح وعمر مرموش إلى معسكر الفراعنة الختامي استعدادا لبطولة أمم إفريقيا 2025.

ويستعد الفراعنة لرحلة البحث عن اللقب الثامن في كأس أمم إفريقيا، حين تنطلق نسخة 2025 بالمغرب يوم 21 ديسمبر القادم.

نقطة الخلاف التي تنتظر الحسم هي إمكانية مشاركة صلاح ومرموش أمام نيجيريا وديا يوم الأحد 14 ديسمبر المقبل، قبل البطولة بأيام.

فيما يلعب ليفربول ضد برايتون في الدوري الإنجليزي يوم السبت 13 ديسمبر، ويواجه سيتي كريستال بالاس يوم الأحد 14 ديسمبر، يوم مباراة نيجيريا.

وعلم FilGoal.com أن الاتصالات والخطابات بدأت بين إدارة منتخب مصر والناديين بشأن التوصل لاتفاق حول موعد انضمام الثنائي للمعسكر وموقفه من مواجهة نيجيريا.

الأمر نفسه ينطبق على مصطفى محمد الذي يلعب مع نانت ضد أنجيه بالدوري الفرنسي يوم الجمعة 12 ديسمبر.

قبل أسابيع، ذكرت جريدة ديلي ميل أن صلاح ومرموش قد يُفضلان البقاء مع ليفربول وسيتي وخوض المباراتين ثم السفر للانضمام لمعسكر منتخب مصر الذي يلعب مباراته الأولى في البطولة ضد زيمبابوي يوم 22 ديسمبر.

ويجب على كل الأطراف الاتفاق على موعد انضمام صلاح ومرموش لمعسكر الفراعنة الأخير قبل البطولة في ظل التضارب بين مواعيد المباريات.

ويستضيف المغرب المسابقة في الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026.

ويستهل منتخب مصر مشواره في البطولة الإفريقية يوم 22 ديسمبر بمواجهة زيمبابوي.

بينما يواجه الفراعنة جنوب إفريقيا في الجولة الثانية يوم 26 من الشهر نفسه.

على أن يختتم منتخب مصر مواجهات دور المجموعات بمباراة أنجولا يوم 29 ديسمبر.