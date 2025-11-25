خبر في الجول – انتهاء مهلة مصدق لـ الزمالك في "فيفا" واللاعب أصبح حرا

الثلاثاء، 25 نوفمبر 2025 - 13:37

كتب : FilGoal

صلاح الدين مصدق - قميص الزمالك

انتهت مهلة إنذار صلاح مصدق لاعب الزمالك لناديه في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن تأخر مستحقاته.

وحسبما علم FilGoal.com انتهاء مهلة إنذار صلاح مصدق للزمالك في فيفا بشأن تأخر مستحقاته.

وأصبح اللاعب حرا ولن يتواجد مع الفريق في الفترة المقبلة.

وقدّم محمد عزيز الوكيل المغربي لـ صلاح مصدق إنذارا للنادي بفسخ التعاقد في وقت سابق.

وانضم مصدق للزمالك قادما من نهضة الزمامرة في يناير الماضي.

وسبق أن نفى سالم محمد سالم الوكيل المصري للاعب المغربي تقدمه بشكوى ضد الزمالك عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "من المستحيل أن يتقدم صلاح مصدق بشكوى ضد الزمالك، فاللاعب منذ انضمامه إلى النادي لم يتحدث مطلقًا، وينفذ تعليمات الجهاز الفني سواء كان يشارك أو لا".

وأضاف "المشكلة المالية التي يتعرض لها الزمالك تحدث في جميع أندية العالم، وهناك تفاهم بيننا وبين النادي، وصلاح لم يفكر في شكوى الزمالك، ونحن كممثلين للاعب لم نفكر في ذلك أيضًا".

وتابع "ما يسري على جميع اللاعبين فيما يتعلق بالمستحقات يسري على صلاح مصدق أيضًا، وهو يعرف ظروف النادي ويقدرها".

وكشف "الاتفاق بين نادي نهضة الزمامرة والزمالك بشأن انتقال صلاح مصدق ينص على أن يتم السداد على دفعتين، تم دفع الدفعة الأولى في شهر يناير، وكان من المفترض أن تُسدد الدفعة الثانية في شهر أغسطس، لكن بعلاقتنا مع إدارة النادي اتفقنا على سداد القسط الثاني على دفعتين، وهو ما وافق عليه النادي المغربي دون أي مشاكل".

وأضاف "صلاح حصل على عرض من الوداد قبل بداية الموسم للمشاركة في كأس العالم للأندية، ولكن تم الاستقرار على استمراره مع الزمالك، واللاعب مستمر حتى نهاية عقده".

وأتم "صلاح يركز في الملعب ويحضر إلى التدريبات في موعده، ومسألة مشاركته من عدمها تخص الجهاز الفني، واللاعب نشأ كرويًا في أوروبا ويعرف جيدًا ما له وما عليه كلاعب".

وخاض المغربي 4 مباريات فقط بقميص الزمالك الموسم الحالي بعدد دقائق 127.

وإجمالا خاض مع الزمالك 16 مباراة وتوج بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز الموسم الماضي.

صلاح مصدق
