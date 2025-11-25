الموعد النهائي لإرسال قوائم أمم إفريقيا 2025

الثلاثاء، 25 نوفمبر 2025 - 13:18

كتب : محمد عبد العظيم

شعار أمم إفريقيا 2025

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الموعد النهائي لإرسال المنتخبات قوائمها المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا.

وتستضيف المغرب كأس الأمم خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير بمشاركة 24 منتخبا.

وأوضح الاتحاد الإفريقي أن يوم 11 ديسمبر المقبل هو الموعد النهائي لإرسال القوائم.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثانية إلى جانب جنوب إفريقيا، وأنجولا، وزيمبابوي.

ومن المقرر أن يبدأ منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن معسكره يوم 8 ديسمبر المقبل.

وتتيح اللوائح في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إمكانية ضم 4 لاعبين إضافيين على القائمة الأساسية المكونة من 23 لاعبا.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن الاتحاد المصري لكرة القدم وافق على طلب حسام حسن المدير الفني للمنتخب بضم 4 لاعبين إضافيين في القائمة المستدعاة لكأس أمم إفريقيا.

وسيتحمل اتحاد الكرة تكاليف الإقامة والانتقالات لهم لأن "كاف" يتحمل التكاليف الخاصة بـ 23 لاعبا فقط.


