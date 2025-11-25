لاعب إيفرتون: مشادة جانا جاي مع كين كانت لحظة جنون.. وهذا ما حدث في الاستراحة

كشف كيرنان دوسبري هول لاعب إيفرتون عما حدث بعد صفعة إدريسا جانا جاي لمايكل كين.

وخسر مانشستر يونايتد أمام إيفرتون في مباراة غريبة الأحداث اختتمت منافسات الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي.

وقال دوسبري هول لسكاي سبورتس: "مشادة إدريسا جانا جاي مع مايكل كين كانت لحظة جنون وكان من الواضح أنه يمكن تجنبها".

وأنهى حديثه قائلا: "إدريسا اعتذر لنا جميعًا في الاستراحة وأوضح وجهة نظره هذا كل ما يمكنه فعله، ونحن نمضي قدمًا بعد ذلك".

اعتذر إدريسا جانا جاي لاعب إيفرتون عن ما بدر منه خلال مباراة فريقه ضد مانشستر يونايتد بعد أن صفع زميله مايكل كين.

وقال جانا جاي عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "أودّ أن أعتذر أولا لزميلي مايكل كين. أتحمّل كامل المسؤولية عن ردة فعلي".

وأضاف الدولي السنغالي "أعتذر أيضا لزملائي في الفريق، ولطاقم العمل، وللجماهير، وللنادي".

وشدد "ما حدث لا يعكس شخصي ولا القيم التي أؤمن بها. قد ترتفع وتيرة المشاعر أحيانًا، لكن لا شيء يبرّر مثل هذا السلوك. سأتأكد من ألا يتكرر ذلك أبدًا".

وبهذه الخسارة توقف رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة العاشرة برصيد 18 نقطة.

أما إيفرتون فرفع رصيده إلى 18 نقطة خلف يونايتد بفارق الأهداف، وفوق ليفربول صاحب المركز الثاني عشر.