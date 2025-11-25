شكوك حول مشاركة هاوسن أمام أولمبياكوس

تحوم الشكوك حول مشاركة دين هاوسن مدافع ريال مدريد أمام أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا.

ويحل ريال مدريد ضيفا على الفريق اليوناني في خامس جولات مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وذكرت شبكة ذا أثليتك أن دين هاوسن غاب عن تدريب ريال مدريد صباح الثلاثاء وسيخضع لفحوصات لتحديد حالته.

وأضاف التقرير أن هاوسن لم يتدرب لأنه أنهى مباراة إلتشي وهو يعاني من ألم.

ويأتي ذلك، بعدما أعلن نادي ريال مدريد غياب حارسه تيبو كورتوا عن مباراة أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا.

وأفاد النادي عبر موقعه أن كورتوا يعاني من التهاب في المعدة والأمعاء.

ويحتل ريال مدريد المركز السابع في مرحلة الدوري برصيد 9 نقاط.