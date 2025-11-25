بعد الخسارة برباعية.. مدرب اتحاد جدة: لعبنا ضد الدحيل بالأسماء فقط

انتقد البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب اتحاد جدة لاعبيه بعد الهزيمة 2ـ4 أمام الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وسقط النمور أمام الدخيل ضمن خامس جولات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال كونسيساو في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية: "كان لدينا في الملعب أسماء فقط لكن لم يكن هناك فريق، وللمرة الأولى أتعرض لهذا الموقف".

وأضاف "عمري 50 عامًا ويمكنني اللعب بنفسي في رتم كهذا الذي خاض به الفريق المباراة".

وأكمل "كانت لدي فكرة معينة ولم ينفذها اللاعبون، وتغييراتنا جاءت في الوقت المناسب، ولم نكن لنعدل النتيجة لو بكّرنا بها".

تابع "ردة فعل لاعبينا في المناطق الخلفية كانت غائبة، فقط أظهرنا ردة فعل هجومية بغرض التعديل والفوز، لكن من الضروري أيضًا الدفاع بكفاءة عن مرمانا".

وأتم المدرب البرتغالي "أتمنى من جماهيرنا تقبل اعتذارنا عما حدث في المباراة".

ومن أصل 5 مباريات لعبها الفريق في النسخة الجارية خسر 3، أمام الوحدة وشباب الأهلي الإماراتيين والدحيل.

فيما فاز فقط على الشرطة العراقي والشارقة الإماراتي، مكتفيًا بتحقيق 6 نقاط من 15 متاحة.