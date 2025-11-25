كورتوا يغيب عن مواجهة أولمبياكوس

الثلاثاء، 25 نوفمبر 2025 - 11:44

كتب : FilGoal

تيبو كورتوا - ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد غياب حارسه تيبو كورتوا عن مباراة أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا.

ويحل ريال مدريد ضيفا على الفريق اليوناني في خامس جولات مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وأفاد النادي عبر موقعه أن كورتوا يعاني من التهاب في المعدة والأمعاء.

في البداية، ذكرت تقارير إسبانية أن تيبو كورتوا غادر مدينة ريال مدريد الرياضية قبل تدريب الفريق الأخير استعدادا لمواجهة أولمبياكوس.

وأوضح برنامج إل شيرنجيتو أن كورتوا الذي حضر للمدينة الرياضية مبكرا لم يتدرب مع الفريق، وغادر المدينة الرياضية.

ولم يغب كورتوا عن أي مباراة لريال مدريد هذا الموسم.

إذ لعب كل الدقائق المتاحة في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

ويحتل ريال مدريد المركز السابع في مرحلة الدوري برصيد 9 نقاط.

تيبو كورتوا ريال مدريد
