مدرب إيفرتون: لم أفهم سبب طرد جانا جاي غير المتوقع

أقر ديفيد مويس المدير الفني لإيفرتون أنه لم يفهم سبب طرد إدريسا جانا جاي لاعب الفريق بعد صفع زميله مايكل كين ضد مانشستر يونايتد.

وخسر مانشستر يونايتد أمام إيفرتون في مباراة غريبة الأحداث اختتمت منافسات الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي.

وقال مويس لـ بي بي سي: "لم أستطع فهم سبب البطاقة الحمراء لإدريسا جانا جاي، لا أعتقد أن أي شخص كان يتوقعها، قال لي الحكم أنتوني تايلور إنه وفقًا للقانون إذا صفع لاعب زميله يمكن أن يُطرد".

وأضاف "أشعر بخيبة أمل، لكن جانا جاي اعتذر وأشاد بالفريق وشكره على النتيجة".

وواصل "حاولت المجيء هنا بـ 11 لاعبًا ولم نتمكن من الفوز من قبل، كانت هذه المباراة مهمة بالنسبة لنا، لعبنا طوال 80 دقيقة في موقف دفاعي، لكن في بداية المباراة كنا سلسين ومرنين، والفوز تطلب جهدًا كبيرًا".

وأكمل "تصديات جوردان بيكفورد مذهلة، وكان وجوده ضروريًا سواء لعبنا بـ11 لاعبًا أو 10".

وأنهى حديثه قائلا: "التفوق على ليفربول في الترتيب؟ لا أفكر في ذلك للحظة واحدة، هذا ليس شيئا نفعله كثيرا".

اعتذر إدريسا جانا جاي لاعب إيفرتون عن ما بدر منه خلال مباراة فريقه ضد مانشستر يونايتد بعد أن صفع زميله مايكل كين.

وقال جانا جاي عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "أودّ أن أعتذر أولا لزميلي مايكل كين. أتحمّل كامل المسؤولية عن ردة فعلي".

وأضاف الدولي السنغالي "أعتذر أيضا لزملائي في الفريق، ولطاقم العمل، وللجماهير، وللنادي".

وشدد "ما حدث لا يعكس شخصي ولا القيم التي أؤمن بها. قد ترتفع وتيرة المشاعر أحيانًا، لكن لا شيء يبرّر مثل هذا السلوك. سأتأكد من ألا يتكرر ذلك أبدًا".

وبهذه الخسارة توقف رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة العاشرة برصيد 18 نقطة.

أما إيفرتون فرفع رصيده إلى 18 نقطة خلف يونايتد بفارق الأهداف، وفوق ليفربول صاحب المركز الثاني عشر.