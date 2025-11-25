أموريم: أشعر بالإحباط من طريقة اللعب ضد إيفرتون.. والخصم يستحق الفوز

الثلاثاء، 25 نوفمبر 2025 - 11:29

كتب : FilGoal

روبن أموريم - مانشستر يونايتد

عبر روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد عن إحباطه من طريقة لعب فريقه ضد إيفرتون الذي يراه أنه يستحق الفوز.

وخسر مانشستر يونايتد أمام إيفرتون في مباراة غريبة الأحداث اختتمت منافسات الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب البرتغالي لشبكة سكاي سبورتس: "أشعر بإحباط كبير مثل أي مشجع ليونايتد، يجب أن نشعر بالإحباط من طريقة بداية المباراة وعدم فهمنا لكيفية اللعب ضد 10 لاعبين، إيفرتون كان الأفضل واستحق الفوز".

وأضاف "كنت أتوقع بعد الطرد أن نمتلك فترات طويلة من الاستحواذ والضغط على الخصم، لكن لم نتحكم في التحولات وتركنا مساحات كبيرة لهم للفوز بالكرات الثانية".

وشدد "لم نتسم بالجودة واتخاذ القرار حول منطقة الجزاء، وكذلك الضغط المطلوب".

وواصل "فاجأني الأداء، أعلم أننا بحاجة للعمل كثيرًا، لكنني محبط جدًا من طريقة تعاملنا مع المباراة خاصة على أرضنا".

وأنهى حديثه قائلا: "الطريقة التي بدأنا بها المباراة كانت محبطة للغاية، لقد تراجع مستوى الفريق منذ البداية".

وبهذه الخسارة توقف رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة العاشرة برصيد 18 نقطة.

أما إيفرتون فرفع رصيده إلى 18 نقطة خلف يونايتد بفارق الأهداف، وفوق ليفربول صاحب المركز الثاني عشر.

