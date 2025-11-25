مواعيد مباريات الثلاثاء 25 نوفمبر.. تصفيات كأس العرب وبيراميدز وأبطال أوروبا

الثلاثاء، 25 نوفمبر 2025 - 10:39

كتب : FilGoal

كأس العرب

تنطلق اليوم الثلاثاء التصفيات المؤهلة لدور المجموعات الخاصة ببطولة كأس العرب وتشهد إقامة 3 مباريات.

ومحليا يلعب بيراميدز في الجولة 14 من بطولة الدوري المصري ضد المقاولون.

وقاريا تقام الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

كأس العرب

سوريا × جنوب السودان.. تقام المباراة في الساعة السادسة مساء على قناة بي إن سبورتس إكسترا 1.

فلسطين × ليبيا.. تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء على قناة بي إن سبورتس المجانية.

الكويت × موريتانيا.. تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا على قناة بي إن سبورتس المجانية.

الدوري المصري

بيراميدز × المقاولون العرب.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء على قناة أون سبورت.

دوري أبطال أوروبا

تشيلسي × برشلونة.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس 1.

مانشستر سيتي × باير ليفركوزن.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس 3.

بودو جليمت × يوفنتوس.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس 4.

