مواعيد مباريات الثلاثاء 25 نوفمبر.. تصفيات كأس العرب وبيراميدز وأبطال أوروبا

تنطلق اليوم الثلاثاء التصفيات المؤهلة لدور المجموعات الخاصة ببطولة كأس العرب وتشهد إقامة 3 مباريات.

ومحليا يلعب بيراميدز في الجولة 14 من بطولة الدوري المصري ضد المقاولون.

وقاريا تقام الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم من هنا

كأس العرب

سوريا × جنوب السودان.. تقام المباراة في الساعة السادسة مساء على قناة بي إن سبورتس إكسترا 1.

فلسطين × ليبيا.. تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء على قناة بي إن سبورتس المجانية.

الكويت × موريتانيا.. تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا على قناة بي إن سبورتس المجانية.

الدوري المصري

بيراميدز × المقاولون العرب.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء على قناة أون سبورت.

دوري أبطال أوروبا

تشيلسي × برشلونة.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس 1.

مانشستر سيتي × باير ليفركوزن.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس 3.

بودو جليمت × يوفنتوس.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس 4.