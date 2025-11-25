وكيل الجزار يكشف حقيقة انتقاله إلى الأهلي وموقف الأندية الكبرى

كشف محمد عبد الجابر وكيل اللاعبين عن موقف انتقال محمود الجزار مدافع البنك الأهلي إلى الأهلي.

وقال عبد الجابر في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "الأهلي حاول ضم محمود الجزار في الصيف الماضي، ولكنه كان يتعجل إنهاء الأمور بسبب كأس العالم للأندية ولم تتم الصفقة في النهاية".

وأضاف "هناك الآن اهتمام من ناديين كبيرين بدون ذكر أسماء ولكنهما من الثلاثة الكبار".

وأوضح "تم التواصل معي ومع اللاعب ولكن لم يتم التواصل مع البنك الأهلي حتى الآن".

وعن انتهاء عقد الجزار بنهاية الموسم الحالي قال: "تم عقد جلسة مع البنك ومن الممكن أن يصبح العقد أطول من ذلك، حيث سيتم تمديده".

أما عن أحمد رضا لاعب الأهلي قال: "اللاعب لا يشارك مؤخرا بسبب الإصابة، وننتظر حتى يشاهده المدرب يس توروب بالقدر الكافي. لديه عدة عروض ولكننا ننتظر موقف الأهلي ونمنحه الأولوية".

وتابع "بعد فتح القيد كان هناك اهتمام من الزمالك بضم عبد الرحمن البانوبي لاعب زد، وكذلك محمد مسعد لاعب مودرن سبورت الذي انضم للمنتخب الثاني مؤخرا. هناك اهتمام من عدة أندية بهؤلاء اللاعبين، وأعتقد أنه من الممكن أن يحدث تطور بهذا الصدد".

وأكمل "محمد عادل لاعب سيراميكا لم تحدث بشأنه أي مفاوضات رسمية، ولكن هناك بعض المحادثات لجس النبض".

واختتم "محمد علاء كان من أكثر الحراس ثباتا في المستوى مع الجونة خلال الموسم الماضي، أتتنا أكثر 4 عروض رسمية ولم يحدث اتفاق فيما يخص الأرقام. هناك أندية أخرى جددت الاهتمام وأتت عروض جديدة، وأعتقد أنه من الممكن أن يتحرك في يناير".

وكان الجزار بدأ مسيرته الكروية في نادي الكهرباء وانتقل منه إلى فريق الشباب في الأهلي.

ثم خرج إعارة إلى الجونة قبل أن يرحل بشكل نهائي وينضم من الجونة إلى البنك الأهلي.