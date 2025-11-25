وكيل توفيق محمد يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي وموعد تحديد مصيره

كشف محمد سلامة وكيل أعمال توفيق محمد لاعب بتروجت عن حقيقة مفاوضات الأهلي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال محمد سلامة عبر إم بي سي مصر 2: "توجد مفاوضات من الأهلي لضم توفيق محمد من بتروجت لكن غير رسمية".

وأضاف "هناك مفاوضات من أندية أخرى وليست من الأهلي فقط".

وأنهى حديثه قائلا: "سنحدد مصير توفيق محمد خلال أسبوعين".

وكان توفيق محمد قد تحدث من قبل لإذاعة أون سبورت إف إم: " "أي لاعب يتمنى التواجد بالنادي الأهلي وهناك أندية أخرى كبيرة ومحترمة أيضا وما سيقدمه الله هو الخير".

وتابع "تشبيهي بعلي معلول يسعدني كثيرا، لقد قدم الكثير من الإنجازات للنادي الأهلي وسطر تاريخا كبيرا مع تونس وسأظل فخورا بذلك التشبيه حتى نهاية مسيرتي".

وأتم "إذا انتقلت إلى الأهلي سأقدم أفضل ما يمكنني والمقارنة مع معلول طبيعية لأن الجماهير كانت تملك جوهرة مثله وقدم الكثير للنادي".

ولعب توفيق محمد 13 مباراة خلال الموسم الجاري مع بتروجت وتمكن من صناعة هدف ولم يسجل.

