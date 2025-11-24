العوضي: فاز الأهلي وشكرا.. ولاعب الاتحاد صغير ولكن

رفض خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالأهلي اعتبار ناديه طرفا في أزمة مباراة نهائي دوري كرة السلة المرتبط بين الأحمر والاتحاد السكندري.

وقال العوضي في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "لسنا طرفا فيما حدث وبالنسبة لنا فزنا بالبطولة وشكرا".

وتابع "نتحدث فقط عما يخص النادي الأهلي الذي يحترم كل قرارات اتحاد كرة السلة".

وأوضح "لاعب الاتحاد السكندري لاعب صغير السن ولا يزال يتعلم، ولكن حركة واحدة أبقتنا في الملعب 4 ساعات، وهذا أمر يجب التعامل معه بالطريقة الصحيحة".

ماذا حدث

فاز فريق الناشئين للأهلي على الاتحاد في مباراة مثيرة امتدت للوقت الإضافي، وفور النهاية رمى أحد لاعبي الاتحاد الكرة في وجه أحد لاعبي الأهلي.

ونشبت مشادة بين لاعبي الفريقين وانتقلت إلى هتافات من الجماهير في المدرجات.

مما تسبب في تأجيل انطلاق مباراة الكبار والتي كان من المقرر لها في الثامنة مساء.

ليقرر اتحاد كرة السلة إخلاء الصالة ولعب المباراة بدون جماهير.

بعدها قرر فريق الاتحاد السكندري مغادرة صالة الشباب والرياضة وعدم لعب النهائي.

وذلك بسبب قرار اتحاد السلة بإخلاء الصالة ولعب النهائي دون جمهور.

وبعد إعلان عودة الفريقين لإجراء الإحماء من جديد وانتهاء الفترة المحددة لانتظار الفريقين ومدتها 20 دقيقة، انطلقت صافرة نهاية المباراة.

بعدها أعلن طاقم التحكيم اعتبار الاتحاد السكندري منسحبا وفوز الأهلي.

ثم أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة اعتبار الأهلي فائزا باللقب مع إلغاء مراسم التتويج.