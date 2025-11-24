مؤتمر فليك: تشيلسي من أفضل الفرق في العالم.. وحدث خطأ أثناء علاج رافينيا

شدد هانز فليك المدير الفني لبرشلونة على أن تشيلسي من أفضل الفرق في العالم، واعترف بحدوث خطأ في عملية تعافي رافينيا من إصابته.

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه تشيلسي في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الخامسة من دور الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.

وقال المدرب الألماني خلال المؤتمر الصحفي: "نحن نتكيف دائمًا مع كل مباراة نعرف طريقتنا، لكن دراسة الخصم ضرورية، لا نعتمد استراتيجية واحدة طوال الوقت".

وأضاف "تشيلسي من أفضل الفرق في العالم، ويمتلك لاعبين شباب ومدربًا رائعًا، لن تكون مباراة سهلة، لكننا نثق بقوتنا وسنقاتل للفوز".

وواصل "ليفاندوفسكي كان في حالة ممتازة بعد توقف أكتوبر، الآن يحتاج إلى التسجيل وهذا مهم جدًا للفريق، وجوده يمنحنا قوة كبيرة".

وتابع "سعيد بعودة رافينيا، لكن علينا الحذر، صنع الفارق في المباراة الأخيرة".

واستمر "الإصابات؟ ثق بفريقنا الطبي، ربما حدثت أخطاء في حالة رافينيا، وهذا طبيعي، يوجد الكثير من الضجيج دون حقيقة".

وأنهى حديثه قائلا: "هدفنا إنهاء دور المجموعات ضمن أفضل ثمانية، الأمر ليس سهلًا، لكن الموسم الماضي أثبت أن من يبدأ بشكل غير مثالي قادر على الفوز بدوري الأبطال".

ويحتل تشيلسي المركز الـ 12 برصيد 7 في جدول الترتيب بالتساوي مع برشلونة الذي يتواجد في المركز الـ 11.

